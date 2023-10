“En proporción son siete veces las Torres Gemelas en Estados Unidos” Rab. Yosef Garmón y Sergio Bacari

En medio del horror que se vive en Israel, de la inmensa tristeza que nos embarga, dialogamos con el querido activista humanitario, el rabino Yosef Garmón, quien, en momentos de la entrevista, se encontraba en su auto de regreso de una base militar, junto a nuestro amigo Sergio Bacari, donde fueron a alentar y brindar su mensaje de luz a los soldados.

Garmon manifestó que, en medio del dolor no se debe perder la esperanza y “darle al Hamás, a esos animales el gusto de hacer caer la moral del pueblo”. Señaló que los soldados están muy animados, y remarcó la solidaridad y unión de los israelíes, “esa unión que tanto buscaban antes y que, lamentablemente, recién encontraron ahora”.

Destacó además, y calificó de “muy importante” el apoyo del mundo, no solamente del pueblo judío, sino de muchos cristianos que rezan por Israel desde diferentes lugares: “Eso calienta el corazón, ilumina un poco toda esta oscuridad que vivimos en este momento”, expresó.

Garmón indicó que, sin duda, desde la Shoá no habían vivido una tragedia tan fuerte como esta, y deseó aclararle al mundo, que lo que está ocurriendo hoy, no es lo que lamentablemente pasa habitualmente, que es sufrir ataque de misiles, de cohetes; que lo que sucede hoy es algo totalmente diferente, primeramente por los números, ya que, que en proporción son siete veces más altos que los de la tragedia de las Torres Gemelos en Estados Unidos; que estamos hablando de más de mil asesinados, más de mil muertos, más de cien secuestrados que están todavía en Gaza, de casi tres mil heridos, y de desaparecidos.

“Esta es una tragedia de la que todavía no hay palabras para describirla”, declaró. Dijo que es muy difícil hablar después de saber cómo mataron a niños, a hombres y mujeres inocentes, a ancianos, y de lo dificultoso que es ver que, todavía en este mundo haya gente así, la que calificamos como animales, pero que eso sería una ofensa a los animales: “No son animales, son mucho peor y así los tenemos que tratar”, dijo.

Remarcó el Rabino que Israel no está en contra del pueblo palestino, que esta no es una guerra en contra de otro Estado o del pueblo palestino, que es contra esta gente salvaje, que maltrata, que actúa de esa forma salvaje. Se pregunta Garmón dónde están las feministas de las Naciones Unidas y de otras organizaciones, de las que “parece que se quedaron sin wifi para hablar de lo que está pasando en Israel”, y subrayó que esto es algo que todo mundo tiene que escuchar, algo que no podemos olvidar.

Sergio Bacari, de Argentina, que vive hace cuarenta años en Israel, dijo que vivió tiempos difíciles, que vivió guerras y atentados terroristas, pero que este es un momento diferente; y que quizás habría que empezar a hablar un poco de que hay que levantar el ánimo a todo el pueblo, comenzar a mirar para adelante, que después va a haber tiempo para analizar todo lo que pasó. Sergio destaca la labor del rabino Garmón, la impresionante obra que está realizando, de la emoción de los soldados recibiendo al Rabino, de ver un camión bajando comida, aunque no les falta comida a los soldados, pero que es un mimo, un cariño para ellos.

“Yo creo que podemos llorar en casa, pero cuando salimos, tenemos que mostrar fuerza, esperanza, no darles el gusto a los terroristas de que lograron su cometido, nos dieron un golpe muy fuerte, muy fuerte pero el pueblo judío no tiene tiempo para llorar demasiado, para debilitarse”.

Bacari valoró el papel de la Comunidad judía de la Argentina, de su alegría de ver los miles de personas que salieron ayer en las calles de Buenos Aires, para apoyar a Israel y condenar al terrorismo. ”Eso calentó mucho el corazón”, expresó.

En la ruta, cerca de Beersheva, el Rabino que junto a Sergio continuaba llevando luz a los soldados, declaró: “Después del Holocausto, el pueblo judío levantó el Estado de Israel, y ahora, después de esta tragedia vamos a levantarnos más fuertes, más iluminados, con más prosperidad, y con un nuevo Medio Oriente”

Escuche la nota,

