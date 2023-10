‘Al menos 40 bebés asesinados y algunos decapitados’: Prensa extranjera es llevada al lugar de la masacre en Kfar Aza

Las Fuerzas de Defensa de Israel llevan a la prensa internacional al kibutz Kfar Aza, aún con los cuerpos de los terroristas todavía tirados en el lugar, para que sean testigos de la dantesca escena de muerte perpetrada por el grupo terrorista Hamas.

Decenas de periodistas extranjeros quedan impactados por lo que están viendo y respirando.. sienten el hedor a muerte y la destrucción provocadas por los terroristas de Hamás esta semana.

Con explosiones y fuego de artillería de fondo, las tripulaciones, con cascos y chalecos antibalas, recorrieron el destruido kibutz Kfar Aza, donde los cuerpos de terroristas palestinos aún yacían afuera de las casas devastadas por el fuego.

Los periodistas estaban protegidos por al menos una compañía de soldados de las FDI, vestidos con equipo de combate completo mientras continuaban limpiando casas.

La simplicidad pastoral del kibutz con sus jardines y casas de un piso era evidente, contrasta con la discordante atrocidad de la masacre inhumana.

“No es una guerra”, dijo a los periodistas el general Itai Veruv, jefe del Comando de Profundidad de las FDI. “No es un campo de batalla. Ves a los bebés, a las madres, a los padres en sus dormitorios, en sus salas de protección, y cómo los terroristas los matan. No es una guerra… es una masacre”.

“Es algo que nunca vi en mi vida. Es algo que solía imaginar de mi abuela y mi abuelo en Europa y otros lugares”, dijo la reportera Nicole Zedek

Una periodista de i24 News dijo que un comandante de las FDI le dijo que habían encontrado los cuerpos de unos 40 bebés, algunos de los cuales habían sido decapitados.

Israel aún tiene que organizar un recorrido por los lugares de la masacre para periodistas israelíes, lo que demuestra cuán fuertemente el país está dando prioridad a la opinión mundial.

Cuando las fuerzas ucranianas liberaron el suburbio de Bucha en Kiev de las fuerzas rusas en abril de 2022, Ucrania organizó giras similares para periodistas para garantizar una cobertura amplia de los crímenes de guerra rusos contra los residentes.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp

