Había información que se estaba preparando algo para octubre… La inteligencia militar lo minimizó – Ely Karmon 

Ely Karmón, profesor del Instituto Reichman, especialista en temas de seguridad y terrorismo. Mientras se están desarrollando las batallas en un momento tan duro vendrán luego las comisiones de investigación pero es necesario saber qué es lo que ha pasado. Es difícil decir buenas tardes para usted en un día tan difícil en estos días tan difíciles de esta guerra queremos escucharlo cómo

Hicimos un trabajo muy importante sobre la amenaza terrorista en el norte, este era el escenario, pero no se pensaba jamás que era capaz de producir una operación de esta envergadura y además el hecho que las autoridades políticas y militares de Israel en los últimos 10 años han seguido una estratégica de apoyo a el Primer Ministro

Después de operación de 2014 se ha decidido “tener a Hamas tranquilo” con un pagamento de millones de dólares principalmente a través de Qatar (30 millones de dólares cada mes) y también permitir a trabajadores palestinos entrar en Israel incluso 4 o 5 días atrás, hubo un nuevo acuerdo para no provocar acciones con balones incendiarios de permitir la entrada de más trabajadores. El problema operacional, no es el escenario, sino el problema operacional del ejército de Israel es un otro problema muy grave.

“Que por lo momento no sabemos exactamente suficientes detalles para entender cómo Hamás tuvo este éxito militar importante. ¿Cuál fue el objetivo de este éxito militar? no hablo de los objetivos políticos, de la acción militar de este momento, mi impresión es que la el liderazgo de Hamás decidió provocar un pánico enorme en la población civil israelí, por las acciones de el grupos que entraron, las células de 4, 6, 8,10 combatientes de Hamás se fueron a todos los objetivos civiles, había una grande fiesta musical como 3000 personas entre 16 y 25 años mujeres y chicos con música, felices durante un fin de semana.

Sin armas, sin nada, ellos sabían esto porque es un festival que casi cada mes está durante este periodo y entonces entraron ahí masacraron, masacraron, asesinaron a por lo menos 260 personas. Hirieron a 1000, 1200 personas solamente en este evento, cada persona que quería huir en los autos fue asesinada con bazucas o con granadas, cuatro o cinco personas en un coche que huía fueron alcanzadas y después cuando entraron en las 22 ciudades, colonias kibutzim, la primera cosa que intentaron fue asesinar a las familias en sus casas. Cuando los redujeron incendiaron las casas.

Esto creo que es el más grande pogrom que sufrió el pueblo israelí desde que consiguió su independencia.

–Usted dice nosotros estuvimos monitoreando el movimiento de Hezbollah obviamente en el norte hemos hablando muchas veces sobre esto. Había una política de negociar relativamente con el jamás ahora la pregunta son muchas obviamente las preguntas, una es a ver Israel el país de hightech el país que todos dicen tiene un ejército tan potente todo esto va a ser producto de investigaciones luego pero digo, acá la infiltración se dio con tractores y camionetas de un nivel de rudimentariedad absoluta y uno dice esto fue y esto es la inversión multimillonaria en seguridad que tiene Israel para que unos muchachos, lo digo así, con tractores y y camionetas ingresen y puedan llevar a cabo esta masacre, este pogrom que no tiene antecedentes. Qué es lo que ha fallado desde el punto, digamos ha fallado todo, desde la inteligencia hasta la respuesta militar hasta absolutamente todo qué es lo que usted nos puede decir de este aspecto.

Todavía no se sabe todo lo que pasó, pero antes de entrar con los tractores hubo una operación con drones pequeños drones comerciales que destruyeron todo los las antenas decesos visuales y de de radio y de comunicación. Entonces en el momento que destruyeron la posibilidad de ver la frontera y empezaron destruyeron la posibilidad de comunicación entre la intelligenc¡ia y la parte militar y entre los militares la fuerza aérea Esto fue suficiente para algunas horas de Caos en el ejército israelí.

Yo creo que hubo también acciones de hacking que fueron también muy profesionales que no fueron detectados a tiempo entonces todo este complejo plan neutralizó esta tecnología Israelí en el cuadro de esta barrera, yo siempre fui en contra de estas barreras, tanto en la Cisordania como acá invertimos 6 u 8 billones de dólares en las dos barreras pero es un como se llama un elefante blanco en CisJordania cada día pasan 100.000 120000 trabajadores ilegalmente a través de estas barreras.

– Usted nos está diciendo que las que las barreras no son efectivas y que Israel invirtió entre 6000 y 8000 billones de dólares para esta frontera. También fui contrario a la estrategia de hacer compromisos económicos y financieros con Qatar, era un buen cliente pagaba 30 millones de dólares cada día nosotros permitímos a 15,000 20,000 trabajadores palestinos trabajar en Israel y sostener la economía muy débil de Gaza y así se pensaba que será posible continuar por años y en el mismo tiempo intentar avanzar con una adicción muy lenta en la CisJordania ahora Jordania tenían 26 batallones. Cuántos batallones había en Gaza, dos o tres batallones, porque estaban para acercar dos tres o cuatro terroristas, entonces fue acá una estrategia que proviene de una política errónea y que produjo este fracaso, fracaso, catástrofe, mi visión es una catástrofe de intelligence y operativa.

Había alguna información de que esto podría ocurrir, estaba dentro de alguna de las hipótesis?

Hubo observadores que presentaron esta posibilidad ya en el meses de agosto y de septiembre pero era Open, no era información, ellos investigaron las señales como en el 73 que mostraba muy claramente que se preparaba algo por el mes de octubre. Como muchas veces la inteligencia no tuvo en cuenta estas informaciones, la concepción del 73 se repite en grande mesura en este caso, yo le doy otro ejemplo 2006 durante la Guerra de la Segunda guerra del Líbano, 2 años después con una colega del servicio de intelligence americano dí una conferencia, presentamos un análisis abierto de fuentes abiertas que la guerra de 2006 fue provocada por Irán, explicamos porque no entro ahora en detalles, un año después de la guerra en una conferencia con el jefe de intelligence militar, que está activo hasta hoy, presenté esta tesis, me dice no, no es posible guarda que Nasrallah dijo que se sabía que había esta guerra.

En 2019 general Suleimani, El jefe del Quds la fuerza Quds, en dos entervistas dijo que durante todos los 34 días de la guerra fue con Nasrallah dentro del comandamento y cuasi murió en un ataque un bombardeo israelí ellos conducieron la guerra, entonces veremos que post factum también se puede demostrar que la la evaluación de esta momento era el mismo con la segunda intifada era claro que Arafat empezó la segunda intifada declaraciones de de su gente que trabajaban con él en el servicio militar dijo no está algo que jamás algunos grupos de fatah son responsables.

Lo que usted nos ha dicho es muy contundente muy importante existía información de que algo se estaba preparando para octubre, repite, como usted dice otras situaciones en la cual la inteligencia ha minimizado la información y las consecuencias están muy claras esta masacre esta terrible situación que vive hoy Israel.

La victoria militar de Hamás de hecho es la misma victoria como el estado islámico como Daesh e Isis, intentar hacer miedo, miedo a la muerte en todos los enemigos, esto que hizo Hamás, entonces a para mi ya hubo en el 2014 estos escenarios en Gaza, pero hoy día es claro que Isis y Hamás son las mismas cosas obviamente estamos hablando entre otras cosas de la sensación de lo que está hablando el doctor Karmon, de vulnerabilidad que es algo que el ciudadano israelí sentía siempre que la defensa, el ejército, la inteligencia le daba la tranquilidad de saber que estaba todo relativamente por decirlo así, bajo control y esto ha quedado hoy destruido.

-Vienen desafíos enormes Dr. Karmon, militares, políticos, hay aspectos psicológicos ni hablar hoy

En el caso de mi nieto que debía participar a esta fiesta musical con 20 amigos y amigas y él no fue porque tenía un problema con el pie… todos… los 20 desaparecieron son muertos o prisioneros él está con nosotros, pero todos sus amigos son muertos, realidad terrible y contundente que hoy la sociedad israelí todavía está empezando lentamente a digerir en lo que es todavía un estado de shock.

Y el shock ha sido de tal magnitud que tanto no hubo reacción del ejército no hubo reacción de las fuerzas diversas de seguridad y ni tampoco de la política un tema por sí mismo pero quiero ir los escenarios que tenemos hoy mientras todavía se está empezando a desarrollar yo diría una batalla… Cómo ve lo que viene porque acá

Israel Aparentemente ha dicho hay que realizar una operación como nunca antes se hizo seguramente también para volver a tomar en términos psicológicos y en términos militares y operativos esa fortaleza necesaria para seguir viviendo en ese pequeño estado y por otro lado tenemos el factor de Los Rehenes que es absolutamente espantoso, lo diré en términos de una sociedad con niños bebés abuelos que están cautivos en las manos de estos asesinos qué es lo que ve por delante y después hablaremos también de las otras hipótesis de lo que pasa en el norte y además quiénes están atrás de todo esto está claro que el problema de los rehenes es el más sensible es más duro para la población y para el Estado sabemos cómo perdieron, perdimos tanto en las negociaciones para liberar dos ,tres incluso los últimos años dos civiles y dos cuerpos de soldados y la presencia de estos rehenes puede ser utilizada también como escudos humanos hoy día Hamás anunció que cuatro israelíes rehenes murieron en el bombardeo de Gaza, esto me recuerda La tentativa de Sadam Huseim cuando empezó la guerra de los estados coalición americana contra Irak, rehenes diplomáticos y incluso delegaciones que ha visitado a Irak como escudos humanos. Entonces es uno de los problemas importantes cómo atacar sin estar , sin la posibilidad de herir, o incluso matar rehenes y después si hay una negociación que ya empezó creo con Egipto para liberación de los niños y las mujeres, cuánto pagar si tenemos los precios anteriores debemos liberar todos los terroristas de todas las prisiones israelíes, esto es el precio y la cuestión

Si, Israel puede tomar decisiones, por ejemplo, no dar electricidad, agua, alimentos a la población Palestina. En la guerra del 63 cuando Israel ó la Armada egipcia en el desierto hizo presión sobre la primer ministra Golda de dar agua a los soldados y entonces la señora Golda dijo ninguna gota hasta que no presentan que todos los prisioneros de guerra están vivos y que sabemos Cuántos son y que son y así pasó entonces debemos tomar tal vez medidas muy duras para cambiar la balanza en realidad .

Todos los escenarios son malos muy malos. Sí sí y nada hace pensar que haya algo bueno por delante por lo menos en el corto plazo ahora digo se habla de incursión terrestre sabiendo que están estos rehenes que son moneda, no solo de canje sino uno no quiere ni pensar usted ha sabido de quiénes han estado cautivos en algún momento y las realidades que tienen que atravesar hablamos acá de bebés, hablamos de mujeres, hablamos de bueno todo tipo de personas que son las familias mismas de Israel con lo que eso significa en el el dolor interno y en la sociedad

Para destruir el poder militar de Hamás es absolutamente necesario una acción terrestre yo escribí esto como he dicho en los últimos 12 años y no solamente yo hay también algunos eh generales que conocen muy bien la situación que fueron comandantes de esta región que se puede hacer sin ocupar Gaza porque ocupar Gaza es un gran error pero será pagado un precio bastante alto pero sí queremos terminar con problema de Hamás, cambiar la situación permitir a la a la autoridad palestina prender de nuevo el poder en Gaza con apoyo de todos los Países Árabes, Arabia Saudita tal vez no tal vez principalmente Egipto y tentar empezar un negociado con los palestinos porque antes no había ninguna posibilidad de un negociado con éxito en cuanto Hamás ocupara Gaza.

Veremos si el gobierno de coalición puede tomar estas decisiones muy duras, muy difíciles para todos.

Escuche la entrevista completa por favor para entender los diferentes frentes que tiene Israel.

Los 5 puntos más importantes:

**Ataque sorpresa**: La conversación analiza la naturaleza sorpresa de un ataque que ocurrió durante los primeros días de una guerra y que tomó a Israel con la guardia baja. **Preocupaciones de inteligencia y seguridad** : La conversación destaca las preocupaciones sobre el fracaso de las medidas de inteligencia y seguridad para prevenir el ataque. Menciona el uso de métodos rudimentarios como tractores y furgonetas. **Víctimas civiles** : La transcripción analiza el elevado número de víctimas civiles causadas por el ataque, incluido un festival de música donde murieron más de 260 personas. **Implicaciones regionales y globales**: Existe preocupación por las implicaciones regionales y globales del conflicto en curso, con el potencial de una guerra regional y el impacto en las relaciones internacionales. **Desafíos e incertidumbres** : La conversación enfatiza los desafíos que enfrenta Israel, incluido el manejo de rehenes, la necesidad de una respuesta militar y las incertidumbres sobre el curso futuro del conflicto.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai