El precio pagado es impensable y el cheque se cobró el sábado. Ahora Israel va a cobrar su deuda – Alejandro Roisentul

Estamos a una escupida del Líbano y es una guerra de existencia que Israel va a ganar señala a Radio Jai el Dr. Alejandro Roisentul desde su consultorio en la ciudad de Rosh Piná, en el norte de Israel.

“Estoy en la clínica y estoy a cinco metros del refugio, estas son las indicaciones nuevas que tenemos ahora en la zona por parte de la municipalidad, por el miedo o la certeza de que se va a disparar algo acá desde el Líbano. Ya hay problemas y ya encontraron unos infiltrados terroristas y se espera que en cualquier momento en esta zona se dispare la guerra también”.

En muchos asentamientos de toda la zona que está rodeando el límite con el Líbano pidieron a los ciudadanos que abandonen las casas desde Metula hasta Naharía y toda la parte del alta Galilea, según las instrucciones que se han recibido por parte de las autoridades a los residentes de la frontera con el Líbano. Las instrucciones han sido no alejarse más de diez metros de los refugios.

No es el momento de lamentarnos ni de contestarnos preguntas porque las preguntas están, y son muchas, expresa el Dr. Roisentul. Hay mucha incertidumbre y demasiadas preguntas sin contestar y en este momento no hay nadie que dé las respuestas, y es lógico por la situación de qué se está comenzando una guerra, pero evidentemente cuando termine va a haber que dar respuestas. El pueblo quiere respuestas. El pueblo está dispuesto a dar una tregua, una pausa hasta que esto termine, pero no más.

Por la cantidad de víctimas sobre todo civiles que nos recuerdan a tiempos de guerras como la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Yom Kippur, aparentemente esta es la más difícil. Pero a diferencia de esta, cuando Yom Kippur fuimos atacados, fueron países que atacaron a Israel, que intentaron entrar a Israel y no pudieron. Intentaron tomar ciudades y no pudieron. Y esta vez el grupo terrorista Hamas tomó veintidós ciudades en una mañana y se apropió de las ciudades durante casi un día entero matando a quien quiera, cuando quiera, asesinando familias y niños, llevándose secuestradas familias enteras siendo esta una sensación que no se puede describir.

“Agregando también que los hijos del pueblo de Israel están reclutados para luchar en una guerra de existencia que nadie tiene dudas que Israel va a ganar. El precio pagado es impensable y el cheque se cobró el sábado y ahora tenemos que ir a cobrar la deuda nuestra. Israel va a cobrar su deuda estando donde estuvo antes y tendrá que destruir al Hamas y más allá de eso también”.

“Toda la estrategia de Israel de cuidar al Hamas, dejarle que le pasen plata para reforzarlos para que haya un gobierno con quien hablar evidentemente fue una equivocación, y ya todo eso quedó en el pasado, es prehistoria”.

La causa de Israel es justa y se está jugando la existencia del estado y en ese sentido no hay alternativa. Israel no eligió nunca una guerra y menos esta, pero saldrá más allá del dolor que hay, triunfante.

Necesitamos que la gente no se olvide ni por un segundo como comenzó esto. Por los cientos de personas que están hoy en día como rehenes que no sabemos cuál va a ser el destino y por respeto a los miles de heridos en los hospitales necesitamos que la gente no se olvide y que no logren lo que pretenden, en transformarnos en lo que son ellos.

Dr. Alejandro Roisentul, odontólogo y especialista cirujano oral y maxilofacial argentino radicado en la región norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano. En la actualidad es el Director de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, del Ziv Medical Center de Safed – Israel, y docente en la Facultad de Medicina, de la Universidad Bar. Fué nominado al Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria, siendo esta moción también impulsada globalmente por la Fundación Friends of Ziv de Israel y el Senado de la Nación Argentina. En el año 2017 fue declarado “Persona destacada en el ámbito de los derechos humanos” por la Legislatura de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires.

Escuche la nota.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai