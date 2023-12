Explosivos encontrados en bolsas de la UNRWA, terroristas escondidos en escuelas

Las tropas de la Brigada Nahal luchan contra Hamas, los terroristas de la Yihad Islámica que se esconden en las escuelas del norte de Gaza y las decenas de explosivos encontrados en las bolsas de la UNRWA.

Después de recibir información sobre los terroristas de Hamás que se escondían dentro de las escuelas, los soldados de la Brigada Nahal de la 162ª División llevaron a cabo actividades operativas en el área de las escuelas “Al Rafaa” y “Zavaha” en Tuffah en el norte de la Franja de Gaza.

Durante el encuentro con los terroristas y su eliminación, los soldados localizaron decenas de artefactos explosivos en bolsas de la UNRWA, Kalashnikovs y 15 cinturones explosivos. En uno de los intentos de Hamás de atacar a los soldados, un terrorista disparó un misil antitanque contra los soldados de Tzáhal. Inmediatamente después, el terrorista fue eliminado por un preciso ataque de un tanque.

Muchos de los terroristas que se escondieron en el interior de las escuelas fueron identificados como activistas de Hamás y de la Yihad Islámica y fueron llevados para ser interrogados. Algunos de los terroristas que fueron llevados para ser interrogados participaron en la masacre del 7 de octubre.

“Esta es una prueba más del uso por parte de Hamás de la población civil y la infraestructura en la Franja de Gaza como escudos humanos para su actividad terrorista”, dijo el ejército israelí.

La fábrica de “refugiados palestinos”

Los 100.000.000 de refugiados de todos los países y conflictos del mundo excepto uno son atendidos por la ACNUR, una entidad de las Naciones Unidas.

La ONU creó la agencia UNRWA para que se dedique exclusivamente a los 700 mil refugiados árabes de las guerras árabe-israelíes.

Esta agencia instituida en 1949 estableció el estatus hereditario de refugiado a todos los descendientes de cada uno de los 700 mil iniciales.

En este año son 6 millones de “refugiados palestinos”, y cada día siguen naciendo más. Por ende, la ONU demanda más y más dinero a los Estados Miembros de la Organización.

El dinero de la UNRWA llega a la Autoridad Palestina en Judea y Samaria, y allí, Abbas lo convierte en sueldos para terroristas. No estoy dramatizando las cosas. Existe el concepto de sueldo por muerte en la AP.

Este sueldo consiste en una suma vitalicia de dinero por matar a un judío en un “ataque contra la ocupación”. El monto se incrementa si las muertes son más numerosas.

Si el asesino, se vuelve “mártir” (muerto por las FDI), el sueldo se incrementa y se destina a la familia del islamista. Y es dinero de por vida. El terrorismo se ha vuelto el oficio mejor pagado de la Autoridad Palestina.

Por otro lado, gran parte del dinero gestionado por la UNRWA va a parar a las manos de Hamás en Gaza. Allí, los gazatíes tienen la posibilidad de ser contratados por la ONU en distintos puestos, desde administrativos, logísticos, hasta profesores para las escuelas.

Eso explica por qué los soldados israelíes vienen encontrando túneles, almacenes de armas, lanzaderas de cohetes y son atacados cobardemente desde escuelas de la UNRWA en Gaza.

Los vídeos de los combates dentro de las escuelas las muestran con ventanas acondicionadas para repeler una incursión militar. Pozos de túneles que entran y salen de esos colegios.

La ONU no quiere disolver a la UNRWA. La UNRWA no quiere cortar el ciclo anómalo de perpetuación del estatus de refugiados. Los árabes “palestinos” no quieren dejar de cobrar por asesinar a judíos. Pero el problema es Israel. ¿No?

