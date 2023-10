Liora Simón, cantante israelí: “Tenemos el corazón quebrado”

En horas de la mañana conversamos con la cantante Liora Simón, artista popular que tantas veces ha representado a Israel y que también, ha visitado sudamérica. Una muy querida amiga de Radio Jai, con quien hemos intercambiado unas palabras.

La cantante expresó la enorme dificultad para relatar y describir lo que está ocurriendo en Israel, por la dimensión inhumana del os hechos que se están produciendo. Si bien ha atravesado momentos de guerra muy difíciles en la historia de Israel a lo largo de su vida, ninguno como este, que es el más difícil.

A este respecto, expresó: “Es muy difícil pensar en lograr la PAZ, porque en realidad vinieron estos ,- que no pueden ser considerados seres humanos-, a liquidar, arrasar, masacrarnos, sin diferenciar niños, bebés, mujeres embarazadas, adultos mayores…simplemente vienen a arrasar, porque ellos no piensan en la paz sino que quieren borrarnos de aquí, y borrar a todo judío. Por eso, ustedes también tienen que cuidarse. Nosotros en Argentina recorrimos los lugares donde hay recordatorios de lo que fueron los atentados, que justamente se dieron porque son judíos, con lo cual deben cuidarse, porque ellos van a cualquier lugar donde haya judíos, solo con la intención de borrarnos del mapa. Este es el momento mpas difícil que me ha tocado vivir”.

Si bien este momento es el momento de localizar desaparecidos, identificar secuestrados y fallecidos, y buscar responsabilidades, también lo es el de esperar la inminencia de la incursión terrestre de Israel sobre Gaza. En esta perspectiva, y ante nuestra consulta acerca de si hay gente allegada en las condiciones mencionadas. Liora respondió:

“Vivimos en un país pequeño, y aunque uno no tenga a alguien directo, todos conocemos a alguien que conoce a alguien que ha caído. Todos tenemos a alguien que nos vincula con alguien que ha sido asesinado. Si es mi hija que estuvo en el ejercito y conoce una chica que perdió a alguien, y así…las historias se van repitiendo, encadenando. La situación es gravísima por la cantidad enorme de gente que ha perdido la vida. Y es gravísimo porque ya no sabemos si hay alguien que puede venir de otras localidades, Judea y Samaria, o alguien que esta cerca nuestro y le damos trabajo a un árabe que pueda venir con un cuchillo y que quiera venir a matarnos simplemente porque somos judíos.”

En referencia a su condición de cantante y la posibilidad de expresarse hoy a través de su arte, Liora explicó: Los artistas hoy estamos en casa y no podemos sacar un tono de nuestra voz. Yo siempre estoy cantando, haciendo música, pero no puedo hacerlo, de ninguna manera, así como la gente tampoco puede escuchar música. Solo podemos recibir información de más y más gente asesinada, tenemos el corazón quebrado, no hay hoy ningún espíritu para la música. Solo estamos conectados a los medios informativos. Me desconecto y cuando vuelvo a conectarme, temo recibir el mensaje de algún conocido que haya sido asesinado”.

Escuche la nota

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai