“Sí Frida se levantará de su tumba se volvería a morir al ver la mercadotecnia hecha con su figura”

La actriz mexicana Fanny Sarfati, realizará un análisis de la película “Frida” el cual será transmitido por Radio Jai. En esta entrevista, nos profundizó acerca de su interés por el film que grafica el escenario de su México. Por supuesto, previamente no pudo obviar comenzar el diálogo refiriéndose a la difícil situación que vive el mundo.

“Reinventándonos cada día”, comenta Fanny que se encuentra por estos momentos en su tierra, aprovechando su creatividad pero apesadumbrada por la situación.

Los artistas son uno de los rubros que más están sufriendo en todo el mundo y probablemente de los últimos que podrán retornar a cierta “normalidad” y México no es ajeno.

La charla virtual que conectará a Sarfati con su público es una parte de esta reinvención que estará enmarcada en el film Frida, el cual narra la vida y obra de Frida Kahlo. “Siempre me ha fascinado el aula de clase y de cine, es una de mis pasiones y “Frida”, es otra de mis pasiones, así que vamos a hablar sobre la película que hizo Salma Hayek y de la directora Julie Taymor, qué es un paseo por la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera, pero también es un paseo por México”, nos afirma.

Para quien no la ha visto aún, puede hacerlo a través de la plataforma de streaming Netflix.

La película es muy elocuente en cuanto a imágenes se refiere, porque, describe cómo se crea una artista, en este caso única en su personalidad. También cuenta cómo se vincula con un hombre que le llevaba 20 años de diferente, Diego Rivera, y que además, ya era un gran pintor. Describe como el dolor es uno de los móviles más importantes para que Frida pinte lo que pinta, yo eso lo logra plasmar muy bien la directora, aunado a que también fue un reparto muy ecléctico, de muchas partes del mundo -explica Sarfati-.

Frida, como todo ícono que ha trascendido también pasa a ser victima del merchandising: “Estoy segura de que sí Frida se levantará de su tumba, se volvería a morir, de ver la mercadotecnia que se ha hecho con su figura”. Frida, además de ser pintora, tenia una ideología aliada al partido comunista.

El film permite conocer no solo a Frida sino también a México. Fanny comenta que es uno de los aspectos llamativos y destacables de la película: “No siempre, cuando se hace una película sobre un país o sobre una personalidad quienes viven allí lo aceptan, o no lo ven como positivo. Me pasa esto con la película Evita, no es un retrato muy fiel ni de la época, ni de la persona, ni del Buenos Aires de esa época y en este caso ha llamado la atención justamente por esa posibilidad, de no sólo conocer a Frida Kahlo, sino también a ese México”.

“Yo siempre he dicho desde unos años para acá, que por alguna razón extraña, México está de moda últimamente en el mundo, por sus colores, por sus catrinas que son las muertes vestidas, por sus olores y por su sabores, que además, no es de un turismo genial, pero también, nos ha puesto de moda un gobierno extraño, en las últimas fechas; estamos muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de D-os”, concluye Fanny.

Para ver la charla basta con ingresar a Radiojai.com en el horario de su ciudad.

