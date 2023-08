Película israelí triunfa en mayor festival de cine de Chile

Festival de cine Sanfic 2023:

La película israelí “Valeria is Getting Married”, de la directora Michal Vinik, ganó el premio a la mejor película en la Competencia Internacional del Festival Sanfic, el más importante de Chile.

Además, Michal Vinik, se quedó con el premio a la mejor directora del certamen.

En esta versión número 19 del Festival Sanfic, el filme israelí superó a otras ocho producciones internacionales: Conversaciones sobre el odio (Argentina), de Vera Fogwill y Diego Martínez; Las demás (Chile), de Alexandra Hyland; Mutt (Estados Unidos), de Vuk Lungulov-Klotz; Paris Memories, de Alice Winocour; Sunlight (Irlanda), de Claire Dix; The Line (Francia), de Ursula Meier; The Lost Boys (Bélgica), de Zeno Graton; y The Ordinaries (Alemania), de Sophie Linnenbaum.

El Jurado de la competencia internacional estuvo integrado por Daniela Vega, actriz y productora chilena, Álvaro Arroba, consultor español de la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes y Simón Mesa, director colombiano.

Respecto del premio a mejor película, los jurados destacaron el inesperado engranaje de actualidad con inactualidad. “Un drama de cámara urgente sobre una mujer ucraniana que intenta escapar de la guerra mediante un matrimonio de conveniencia le sirve a la directora para dar una lección de justeza de puesta en escena con una duración de planos exacta y ninguna necesidad de alargar la duración final”

Y sobre el galardón a Michal Vinik resaltaron que es una de esas voces debutantes que no recurren a especulaciones formales ni a estrategias complacientes. “La película tiene un libreto complejo y muy bien escrito acompañado por la forma justa de llevarlo a la imagen”.

Valeria is Getting Married aborda el tema de la trata de mujeres, a través de la historia de Valeria y su hermana Christina, dos jóvenes de origen ucraniano que llegan a Israel para casarse en matrimonios previamente arreglados.

Los galardones para la cinta israelí y su directora fueron recibidos por el Jefe de Prensa y Cultura de la Embajada de Israel, Isaías Wassermann, en una ceremonia a la cual asistieron cerca de 400 miembros de la industria cinematográfica de Chile.

“Agradecemos a Sanfic que nos da la posibilidad de acercar la cultura de Israel a Chile, a través de un espacio que reúne lo mejor del séptimo arte”, dijo el personero.

Por su parte, Carlos Núñez, fundador y director artístico del Festival Sanfic, señaló que es muy estimulante ver como Israel año a año sigue produciendo películas de mucha calidad artística y técnica. “Muestra de ello es la película Valeria is Getting married, dirigida por Michal Vinik, que como festival no dudamos en seleccionarla para la competencia internacional este año pues da cuenta que detrás de la obra hay una directora con una mirada y un punto de vista claro y profundo. Esperamos en futuras ediciones seguir contando con obras de excelencia como esta en nuestra programación”.

Cabe señalar que la versión 19 del Festival Sanfic, realizada entre el lunes 21 y el domingo 27 de agosto, se presentaron 89 producciones al público, de las cuales 16 son premieres mundiales, 23 latinoamericanas, 1 internacional y 43 estrenos chilenos que han pasado por destacados festivales de cine alrededor del mundo.

