NUEVA YORK- Exposición de arte saqueado por los nazis en Nueva York cuenta una historia de pérdida y recuperación judía

Inaugurada el viernes, “Afterlives: Recuperando las historias perdidas del arte saqueado” del Museo Judío es un testimonio de supervivencia, a pesar de los intentos de erradicar una identidad y una cultura.

En 1937, el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda del Reich nazi retiró el “Purim” de Marc Chagall de las paredes del Museo de Folkwang en Essen, Alemania. La pintura vibrante, que representa a personas intercambiando comida y dulces, se consideró “degenerada” y se vendió sumariamente a un coleccionista de arte de Berlín y miembro del partido nazi.

Ahora, 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la pintura es una de las 53 obras de arte y 80 objetos ceremoniales que se exhiben en el Museo Judío de Nueva York.

La exhibición, titulada “Afterlives: Recuperando las historias perdidas del arte saqueado”, abre el viernes y estará abierta hasta enero de 2022. Al contar cómo estas obras resistieron la violencia de la guerra, detalla su rescate de posguerra, a menudo complicado, en una meditación sobre la pérdida y la recuperación. – tanto a escala individual como colectiva.

“La exhibición es un recordatorio aleccionador de esa historia. Queríamos contar una historia concisa y clara del saqueo, pero también contar la historia de la recuperación y la restitución en curso. Se trata de aceptar lo que sucedió ”, dijo el curador en jefe del Museo Judío, Darsie Alexander.

Durante la guerra, los nazis saquearon sistemáticamente un número incalculable de obras de arte y piezas de propiedad cultural. Lo hicieron para enriquecer el Tercer Reich y borrar todo rastro de identidad y cultura judías. Aunque faltan innumerables piezas, se estima que hasta ahora se han recuperado un millón de obras de arte y 2,5 millones de libros.

De las piezas expuestas, es quizás la historia de dos pinturas de Henri Matisse, “La chica de amarillo y azul con guitarra” y “Margaritas”, que realmente personifican el tema de la exposición, dijo el curador asistente Sam Sackeroff.

Los nazis robaron ambas pinturas del reconocido galerista judío francés Paul Rosenberg, quien las había guardado en la bóveda de un banco en Burdeos, Francia, antes de escapar a Estados Unidos, dijo Sackeroff.

Los nazis irrumpieron simultáneamente en la galería de Rosenberg en París y la convirtieron en un espacio de oficina para el Instituto para el Estudio de la Cuestión Judía. Desde detrás del escritorio de Rosenberg organizaron “Le Juif en France”, una de las exposiciones antisemitas más grandes de la historia.

Luego, las pinturas se trasladaron, primero a la Embajada de Alemania, luego al Musée du Louvre y finalmente al Jeu de Paume, que los nazis utilizaron como depósito de almacenamiento.

El 27 de noviembre de 1942, Gustave Rochlitz, un marchante de arte que actuaba en nombre de Hermann Goering, llegó al Jeu de Paume para examinar el arsenal de arte robado. “Chica de amarillo y azul” fue una de las cuatro pinturas que tomó ese día. Hasta que los aliados lo recuperaron en 1944, el cuadro estaba colgado en la finca de Goering en el suroeste de Alemania. “Daisies” se quedó en París.

Las pinturas permanecieron separadas durante décadas hasta que ambas ingresaron a la colección del Art Institute of Chicago; “Daisies” en 1983 y “Girl in Yellow and Blue” en 2007.

“Una cosa con la que lidiamos fue cómo hacer resonar la historia, ya que la cantidad de sobrevivientes que pueden involucrarse con lo que sucedió a nivel personal con esta historia está disminuyendo. El uso de lenguaje emocional alrededor de las obras brinda a los visitantes una forma de acceder a esos sentimientos ”, dijo Sackeroff.

Los visitantes de la exhibición también verán la “Batalla en un puente” de 1655 de Claude Lorrain. Vendida bajo coacción, la pintura fue seleccionada para el museo personal nunca construido de Adolf Hitler.

Y, entre las obras de Paul Klee, Gustave Courbet y Camile Pissarro, verán el cuadro de Otto Freundlich de 1938 “La unidad de la vida y la muerte”. Freundlich, artista judío alemán, se escondió en un pequeño pueblo de montaña en los Pirineos desde 1940 hasta su arresto en 1943. Fue asesinado en el campo de concentración de Lublin-Majdanek en Polonia a su llegada.

También se exhiben numerosos objetos rituales, incluido un plato de seder escalonado originario de Polonia y un recipiente de plata de ley para especias que data de mediados del siglo XVI. Los objetos destacan el papel del museo en la identificación y recuperación de las decenas de objetos rituales que fueron robados de hogares y sinagogas durante y después de la guerra.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Jewish Cultural Reconstruction, Inc. (JCR) ayudó a colocar más de 300,000 libros y 10,000 objetos ceremoniales en sinagogas y comunidades judías en todo el mundo. El recipiente de especias fue enviado al Museo Judío en agosto de 1949. Estaba ubicado en una de las 83 cajas que contenían más de 3.000 piezas de plata ritual.

Finalmente, 220 de esos objetos ingresaron a la colección permanente del museo. Algunos todavía llevan su pequeña placa de identificación de aluminio con una estrella de David y las letras JCR inscritas.

Un segundo grupo de objetos llegó al museo de la comunidad judía en Danzig (ahora Gdansk) Polonia. Una vez que quedó claro que los nazis saquearían la Gran Sinagoga de la ciudad, la comunidad judía trabajó con el Comité de Distribución Conjunta Judía Estadounidense para salvar tantos artículos como fuera posible. Empacaron 10 cajas de material y las enviaron al Seminario Teológico Judío de Nueva York. En 1954, el museo accedió a algunos de esos objetos.

“La exhibición es una historia de hechos, de lo que sucedió. También está el lado emocional. Pero también nos sorprendió constantemente el extraordinario esfuerzo por destruir la cultura judía ”, dijo Alexander. “Los objetos en esta parte de la exhibición muestran que eso no sucedió. La cultura sobrevivió, floreció y perduró ”.

El museo también encargó el trabajo de cuatro artistas contemporáneos para abordar la magnitud del robo cultural de los nazis.

María Eichhorn, una artista nacida en Berlín, incorpora imágenes de libros y documentos de archivo saqueados para resaltar el papel que desempeñaron personas como Hannah Arendt en los esfuerzos de recuperación. El artista israelí Hadar Gad examina las conexiones entre la memoria y el lugar. Dor Guez, con sede en Jaffa, Israel, extrae sus raíces judías cristianas, palestinas y tunecinas para producir sus pinturas a gran escala.

Por último, la artista Lisa Oppenheim, con sede en Brooklyn, explora cómo la fotografía puede ayudar a las personas a comprender la pérdida.

Oppenheim registró los archivos del Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), el principal grupo de trabajo de saqueo de arte nazi, en busca de bodegones nunca restituidos, y finalmente descubrió una fotografía en blanco y negro de un bodegón del artista francés Jean-Baptiste Monnoyer. .

Según lo documentado por la ERR, la pintura original, probablemente destruida durante un bombardeo aliado, fue robada de 17 Rue Cardonay en París y llevada al Jeu de Paume el 10 de diciembre de 1942.

Para hacer su pieza, Oppenheim primero fotografió los archivos. A continuación, encontró una vista de la calle en Google Maps del apartamento parisino donde la naturaleza muerta había “vivido” por última vez, dijo en el recorrido de audio de la exhibición. Luego, usando lo que ella describió como una técnica de “humo”, usó una llama para exponer las imágenes.

“Entonces obtienes una especie de imagen de otro mundo que podría ocupar cualquier espacio o tiempo”, dijo en la grabación. “Estoy usando la fotografía de la pintura que probablemente fue destruida por el fuego, así que nuevamente, el fuego no solo es una fuerza destructiva, en términos de destruir esta pintura que ya fue robada, sino también una fuerza generadora que crea una nueva imagen en mi cuarto oscuro “.

Esa idea, de crear una nueva imagen, una nueva forma de considerar los esfuerzos de los nazis por erradicar la cultura judía, va al corazón de la exhibición.

“Si bien hay un enfoque en el saqueo, hay tanta, si no más, atención en la recuperación”, dijo Sackeroff.

“Afterlives: Recuperando las historias perdidas del arte saqueado” se extiende desde el 20 de agosto de 2021 hasta el 9 de enero de 2022.

