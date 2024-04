León Trahtemberg, educador: “Estamos en la Tercera Guerra Mundial”

El reconocido educador León Trahtemberg analiza el contexto subversivo, tanto el que rodea a Israel como el que ha penetrado al magisterio peruano.

El Congreso aprobó la ley que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de los cesados por no aprobar la evaluación. ¿Golpe a la meritocracia o no necesariamente?

Es un golpe al rol rector del Minedu que debe tener voz y veto en las iniciativas legislativas de su sector. Dicho esto, no considero que la forma de evaluación a los docentes sea realmente meritocrática. No veo que esa evaluación valore el desempeño anual del profesor contratado, que en los hechos hace exactamente lo mismo que el nombrado cuando enseña en clase, solo que no tiene la certificación de “nombrado”. Es ridículo decir que es buen profesor para cumplir un contrato, pero malo para ser nombrado.

Hay muchos exsentenciados por terrorismo enseñando en colegios.

Es tan sencillo tener un padrón de docentes para que se contraste con el padrón de sentenciados. Es solamente un problema tecnológico simple. Pero a alguien debe importarle que existan esos padrones y no estoy seguro de que haya esa prioridad, sino, ya se habría hecho hace tiempo.

¿Qué le diría al ministro de Educación?

La educación peruana se puede revolucionar con tan solo un decreto que declara de interés nacional la innovación educativa. Si yo fuera ministro les diría a los asesores legales que reduzcan al 25% toda la normatividad del sector, equilibren sanciones con incentivos, limiten el Síseve devolviendo a los colegios la capacidad de resolver los problemas escolares a través de sus equipos directivos y docentes, y reconfiguren el currículo para que los alumnos tengan el derecho a elegir al menos un tercio de su currículo dando cabida a sus talentos y pasiones.

¿Por qué cierta educación de élite soslaya al grupo terrorista Hamás en el conflicto del Medio Oriente?

Creo que la gente no entiende que estamos en los inicios de la Tercera Guerra Mundial con episodios como la invasión rusa a Ucrania, que se defiende con apoyo de la OTAN, y el ataque de Irán a Israel, que se defiende en alianza con países europeos y árabes sunitas. Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano y Siria, son los proxies terroristas de Irán para cumplir su cometido de eliminar del mapa a Israel y eliminar la presencia de EE.UU. en la región, objetivo reiterado por Hamás, Hezbolá y los Hutis en el Yemen. Sumado a ello, el evidente prejuicio antisemita que aún es muy activo en Occidente y el Medio Oriente, expresado a través de muchas redes sociales y medios de comunicación que tienen un evidente sesgo antiisraelí.

¿Cómo evalúa el ataque de Irán a Israel anunciado como una represalia por el ataque en el consulado iraní en Damasco?

El conflicto Irán-Israel-EE.UU. tiene 45 años de antigüedad desde la toma del poder del Ayatola Khomeini en 1979. Este rompe relaciones con Israel y anuncia su propósito de destruirlo seguido de la toma de la embajada de EE.UU. en Teherán. En 1992 atacó la embajada de Israel en Buenos Aires con coche bomba causando 22 muertos y 240 heridos. Entrena y arma a Hezbolá y Hamás para luchar contra Israel. Lo de estos días es un capítulo más de los ataques y represalias mutuas de esa larga historia bélica.

¿El ataque de Irán incrementó la credibilidad de Israel?

Israel es la primera potencia del Medio Oriente y tiene que serlo porque solo así garantiza su supervivencia en un contexto muy hostil. La acción genocida de Hamás contra los israelíes del 7 de octubre fue un golpe a la credibilidad en sus fuerzas armadas y eso se ha recuperado con la enorme capacidad militar evidenciada ante el ataque misilístico de Irán. Eso es importante para la sensación de seguridad y protección de la población israelí y en la confianza internacional en su rol en las alianzas estratégicas contrarias a la expansión iraní y de la revolución islámica en la región.

Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto y Jordania contra Irán. ¿Cómo queda la correlación de poder?

Parece haberse fortalecido, a la par que Irán se ha debilitado. Creo que la nueva generación de líderes árabes, empezando por Arabia Saudita y los pequeños estados petroleros, han entendido que no ganan nada manteniendo la tradicional política antiisraelí de sus antecesores y han descubierto, en cambio, que una relación normal con Israel es una gana-gana para todos, como lo es para Egipto y Jordania. No me extrañaría que cuando salga de escena el actual Ayatola Jamenei de Irán con sus coetáneos y entre una nueva generación de líderes que tiene que encargarse del enorme descontento popular y crisis económica de Irán, cambie su manera de relacionarse con el mundo árabe y occidente.

¿El llamado a la unidad de Benjamín Netanyahu se mantendrá?

En Israel pocos confían en Netanyahu y buena parte quisiera deshacerse de él. No se retira por temor a las sanciones que puedan derivar de sus actos punibles siendo gobernante. Lo que la gente no entiende es que una cosa es su desacuerdo y desencanto con Netanyahu por su pésimo liderazgo y otra cosa es la lucha mancomunada de todo el pueblo de Israel contra los enemigos externos. Esa actitud unificada de defensa sería la misma con cualquier otro primer ministro.

fuente: Perú 21

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai