La madre de Bar Refaeli corre peligro tras detectarle Covid positivo en la cárcel

La médica personal de Tzipi Refaeli, madre de la supermodelo Bar, dijo que su vida corre peligro y requiere hospitalización inmediata luego de contraer COVID-19 mientras cumplía una pena de prisión por delitos fiscales.

Su familia advirtió que llevarán el asunto a los tribunales si no la liberan para recibir atención médica. Rafaeli no parecía mostrar síntomas de coronavirus, por lo que no era elegible para dejar su celda bajo las reglas del Servicio de Prisiones de Israel, según la red.

Sin embargo, el médico personal de Refaeli, el cardiólogo Yehuda Adler, dijo que su afección cardíaca la ponía en grave riesgo.

“El médico jefe del Servicio de Prisiones de Israel ignora mis preguntas y ni siquiera se molestó en enviarme el eco de su corazón con el argumento de que no había ningún cambio en su estado”, escribió Adler. “Sin embargo, cuando el documento llegó a los miembros de mi familia, quedó claro que su condición había empeorado de manera que amenazaba su vida. Esto es un escándalo en la atención médica y negligencia criminal”.

Adler dijo que, por lo tanto, Refaeli “tiene que ser hospitalizada de inmediato porque su vida está en peligro”.

Cuando se le pidió un comentario, el Servicio Penitenciario de Israel dijo que no pudo abordar el caso debido a la confidencialidad del paciente y del prisionero.

El caso de Refaeli se produjo en medio de una protesta por la directiva del ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, de retrasar la vacunación de los prisioneros.

Más de 150 prisioneros y 160 guardias dieron positivo solo la semana pasada, el brote más grande desde el inicio de la pandemia.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.