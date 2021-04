Netflix transmitirá una nueva serie israelí

En las últimas horas, se anunció que llegará a Netflix “Blackspace”, una serie de producción israelí que trata acerca de un tiroteo en una escuela secundaria.

Además, investiga sobre la masacre de cuatro estudiantes en un secundario, efectuada por asesinos enmascarados sin identificar. Si bien la policía sospecha al principio de terrorismo, comienza a surgir que el acto homicida pudieron cometerlo otros estudiantes.

Asimismo, por generar una alta cantidad de audiencia, los productores confirmaron una segunda temporada.

“Este es un gran logro para la cadena y para la industria de la televisión israelí”, señaló el vicepresidente de contenido de la cadena, Ami Glam.

El actor y comediante Guri Alfi interpreta al investigador principal de la policía, quien sospecha que sus respuestas se pueden encontrar en Blackspace, la aplicación utilizada por los estudiantes para comunicarse entre sí, compartiendo sus secretos lejos de sus padres y maestros.

Por otro lado, hace pocos días se anunció la llegada a las pantallas de otra serie israelí: «The beauty queen of Jerusalem», distribuida por Yes Studios, que produjo Shtisel y Fauda. La misma fue creada por Shlomo Mashiach, Ester Namdar Tamam y Oded Davidoff. La escribió Mashiach y la dirige Davidoff. Protagonistas: Michael Aloni («Shtisel»), Hila Saada («The Baker & The Beauty»), Itzik Cohen («Fauda»), Yuval Scharf («McMafia») y Mali Levi («El ángel»). La actirz Swell Ariel Or tendrá el papel principal.

“Hay una primera vez para todo y ‘The beauty queen of Jerusalem’ (‘La reina de la belleza de Jerusalén’) es nuestra primera incursión en un drama de época. Exuberante, colorido, romántico e histórico. Es una gran combinación, ya que todos estamos buscando un pequeño escape a otra época y lugar”, afirmó Danna Stern.

