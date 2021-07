Hit & Run: la nueva serie israelí del creador de Fauda llega en agosto a Netflix

En este nuevo thriller de acción, la vida de un hombre felizmente casado (Lior Raz) se pone patas arriba cuando su esposa muere en un misterioso accidente de atropello y fuga en Tel Aviv. Apesadumbrado y confundido, busca a los asesinos de su esposa. Con la ayuda de una ex amante (Sanaa Lathan), descubre verdades inquietantes sobre su amada esposa y los secretos que ella le ocultó.

Hit & Run de Netflix creada por Lior Raz, quien además es el protagonista, y Avi Issacharoff, quienes también trabajaron juntos en Fauda. El equipo cuenta también con Dawn Prestwich (The Killing, Battlestar Galactica), Nicole Yorkin (The Killing, Z: The Beginning of Everything) y Ali Selim (The Looming Tower).

Sanaa Lathan (Alien vs. Predator, The Affair) interpreta a Naomi Hicks, una periodista de Nueva York que es contactada por un viejo conocido que busca ayuda para investigar un asesinato con implicaciones globales.

Kaelen Ohm (Reina de espadas) interpreta a Danielle Wexler, una bailarina estadounidense que vive en Tel Aviv con su esposo (Raz) y que sufre un accidente que acaba con su vida. Su muerte es lo que comienza a revelar una gran cantidad de secretos y mentiras sobre su vida en Israel.

Moran Rosenblatt (Fauda, ​​Lipstikka) interpreta a Tali Shapira, una detective de policía que usa su posición para ayudar a su primo, Segev, a resolver el misterio de la muerte de su esposa.

Gregg Henry (Scandal, Hell on Wheels) interpreta a Martin Wexler, el padre de Danielle, que se opone al matrimonio de su hija por sus propias razones peligrosas.

