Se retiró Omri Casspi, el primer basquetbolista israelí que llegó a la NBA

El basquetbolista Omri Casspi, el primer israelí en llegar a la mítica NBA de Estados Unidos, anunció este domingo su retiro del deporte profesional, a los 33 años de edad y a causa de unas persistentes lesiones

Casspi hizo el anuncio desde la sede del Maccabi Tel Aviv, el equipo donde surgió y donde estaba jugando actualmente después de una extensa carrera que lo llevó a brillar en la National Basketball Association, en especial en las filas de los Sacramento Kings.

