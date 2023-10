Homenaje a las víctimas del terrorismo de Hamas: ” Aquí el conflicto es entre dos conceptos de vida” Alejandro Finocchiaro

En una jornada en que los muertos por el ataque terrorista en Israel, superaba los 1.100 fallecidos, el Dr. Alejandro Oscar Finocchiaro, miembro de la Cámara de Diputados de Argentina, utilizó su banca y brindó un sincero homenaje a las víctimas del terrorismo de Hamás expressando su total apoyo a la legítima defensa del Estado de Israel.

“Quiero honrar a todas las víctimas del accionar terrorista de Hamas en el Estado de Israel y dejar en claro mi manifiesto apoyo al Estado de Israel a utilizar toda su potencia militar en su legítimo derecho a defenderse del ataque terrorista. Con los terroristas no se negocia”.

Dra. Cristina Fernández de Kirchner, aquí no hay un ningún conflicto entre dos países. Aquí terroristas han atacado, secuestrado, torturado, asesinado y vejado a civiles inocentes en el Estado de Israel. No hay situación de paridad. No hay conflicto entre Estados sino entre dos concepciones de vida.

Hemos visto en estos días a terroristas bailar al lado de los cuerpos muertos de mujeres y niños en una orgía sangrienta que degrada a la condición humana. Jamás vi a un soldado israelí hacer lo mismo ante el cadáver de un enemigo. Esto es lo que nos separa, la condición humana.

He tenido el honor y el privilegio de ser el embajador argentino ante el IHRA y trabajar en la definición de antisemitismo. Un antisionista es la forma en que algunos creen que es políticamente correcto en el s.XXI ser antisemita: un antisionista es un antisemita.

Te compartimos el video completo

El Dr. Alejandro Oscar Finocchiaro, es abogado y político argentino. Fue ministro de Educación de la Nación entre 2017 y 2019, Director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

