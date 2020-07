La no entrevista al presidente Alberto Fernández

Con gran pompa el American Jewish Committe anunció que en el marco del próximo aniversario del atentado a la AMIA a cumplirse el próximo sábado 18, el presidente argentino sería entrevistado por la directora del departamento de asuntos Latinoamericanos, Dina Siegel Vann. Radio Jai decidió que por la trascendencia de escuchar al mandatario sobre el atentado a la AMIA y sus derivadas debía transmitir en directo. Grande fue la decepción, indignación y vergüenza por la entrevista que no fue tal.

Es verdad, que Dina Siegel Vann, no es periodista, pero sin duda podría haber pedido asesoramiento a profesionales en la materia, o haber convocado para realizar la entrevista a aquellos profesionales que seguimos desde el primer momento el atentado terrorista y su impunidad. Brindarle al actual presidente una plataforma ligth sobre un tema tan doloroso, no hace justicia, ni favor a la causa, la república y mucho menos a los familiares de las víctimas.

El periodismo es investigación, búsqueda de archivos y la formulación de preguntas y repreguntas incómodas. Lo otro es, política, distorsión, operación o propaganda.

Al presidente no se lo llevó a las preguntas que correspondían, ni se lo confrontó con sus propias declaraciones antes de asumir la primera magistratura.

No se le preguntó ¿Por qué 26 años de impunidad en la República Argentina?, sobre las acciones de encubrimiento del Estado que incluso han llevado a un juicio con sentencias para altos funcionarios de los distintos poderes. Sobre la conexión local que camina por las calles impunemente. La firma del inconstitucional y sospechado Memorándum con Irán. El también impune asesinato del fiscal que investigaba el atentado luego de denunciar al poder máximo de la república por el armado de ese tratado como potencial instrumento para darle impunidad a los sospechados iraníes prófugos de la justicia argentina.

En la no entrevista, el presidente Fernández con comodidad afirmó que Argentina ha buscado todos los caminos para llegar a la justicia e incluso aunque dijo que él se opuso, no quedó claro si el memorándum con Irán fue uno de esos caminos. Para muchos habría insinuado sin decirlo que también ese fue uno de ellos. No hubo repregunta.

El mandatario argentino expresó que en el país no hay antisemitismo y que solo surgen algunas expresiones en pequeños grupos de la derecha. No se repreguntó por las enormes y activas manifestaciones de antisemitismo/sionismo de la Izquierda que se dan en el país. No se le preguntó por el antisemitismo/sionismo que se promueve en el grupo de puebla que el gobierno argentino acompaña.

En relación al terrorismo que atacó en el país y más allá de la postura del gobierno argentino sobre la situación interna en Venezuela, no se le preguntó sobre las denunciadas células de Hezbollah apoyadas por Irán en ese país y la región.

No se le preguntó sobre la reciente renuncia del juez Canicoba Corral a cargo de la causa AMIA y lo que ello implica, sobre medidas en lo que hace a seguridad e inteligencia para prevenir nuevos atentados y tanto más.

En la falta de preguntas agudas sobre lo que correspondía se lo invitó a hablar del abordaje de su visita a Israel para la rememoración del lanzamiento de la alianza internacional para la rememoración del holocausto. De paso pudo comentar cómo el país suscribió la definición de la misma que incorpora el anti-sionismo al antisemitismo. Claro, no hubo pregunta sobre la diferencia que hay entre una legítima crítica al gobierno de turno de Israel, de lo que es la deslegitimación a la existencia del Estado y sus soberanas decisiones políticas.

Síntesis de la no entrevista, una oportunidad desaprovechada y un mensaje muy poco alentador de una de las instituciones judías internacionales que dicen defender y clamar por los derechos de los judíos en el mundo.

