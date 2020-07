“El atentado a la AMIA fue decidido, planeado y ejecutado por Irán y Hezbolláh”

A pocos días del aniversario número 26 del atentado a la AMIA en el que fallecieron 85 personas, se sigue pidiendo verdad y justicia. El abogado de la causa, Dr. Miguel Bronfman, analizó en Radio Jai en qué estado se encuentra la investigación y cómo avanza a nivel judicial.

“La investigación sigue abierta en todo lo que tiene que ver con la parte internacional a cargo de la fiscalía especializada AMIA. Ahora han designado un nuevo fiscal a tiempo parcial que es Gonzalo Miranda que en esta situación de pandemia no lo pudimos conocer personalmente. La fiscalía sigue con la línea principal que tiene que ver con la responsabilidad de Irán y Hezbolláh, sigue reforzando los pedidos de captura que están vigentes con notificaciones rojas de Interpol y está abocada a seguir esa línea”, aseguró el Dr. Bronfman.

“Por otro lado tenemos en marcha, casi llegando al final, el juicio oral contra Telleldín que fue la primera persona detenida en la causa AMIA por haber sido la última persona conocida que tuvo en su poder, preparo, acondicionó y entregó la camioneta Traffic que explotó el 18 de julio de 1994. Ese juicio empezó en mayo del año pasado y está en el tramo final. Si se reanuda a pleno la actividad judicial, calculamos que en dos meses deberíamos estar concluyendo ese juicio”, explicó.

“Ahora se detecto que la persona que estaba haciendo llamados desde un locutorio cercano a la AMIA hacia la triple frontera, el Líbano y una mezquita en flores, que se supone, con un alto grado de probabilidad, era un ciudadano libanés, miembro de Hezbolláh. También se detectó que llamó a un comercio que vendía un fertilizante que bajo ciertos elementos era utilizado como explosivo, que fue el utilizado en AMIA. Ubicaron a la persona del comercio pero dijo que no recordaba nada especial que pudiera vincularse con el hecho. La persona que hacia los llamados, es considerada como quien coordinaba la etapa final del atentado”.

Con respecto a la renuncia dell juez Canicoba Corral, el abogado dijo que “el hecho de que Canicoba Corral ya no esté nos preocupa, porque es un expediente muy largo y complejo que para un juez nuevo va a ser una dificultad enorme. Lo cierto es que Canicoba Corral, desde que asumió en la causa por el año 2005 inmediatamente delegó la investigación en cabeza de la fiscalía, en la época del Dr. Nisman. Con lo cual el juzgado quedo como un juez de garantías. El fiscal investiga y el juez hace lugar o no a las peticiones del fiscal, pero por supuesto que debe conocer el caso, pero no es lo mismo que estar a cargo de la investigación”.

Por otro lado, dijo que “un juez bien preparado y con un buen equipo, que el juzgado lo tiene, debería estar en condiciones de sortear las dificultades. Esperamos, y así lo planteo la AMIA, que el juzgado que tenga la causa tenga un juez definitivo pronto porque acá las designaciones de jueces tardan muchos años ya que, lamentablemente, la política sigue estando muy entrelazada con el poder judicial y las designaciones llevan mucho tiempo”.

Con respecto a la posibilidad de un juicio en ausencia, el abogado dijo que “el año pasado había un proyecto de ley en el congreso pero no sé en qué estado parlamentario se encuentra. Hay opiniones encontradas desde el punto de vista jurídico. Para nosotros tiene que haber debate y consenso, y si eso surge entre las distintas áreas ojala sea algo que sirva. Por ahora, esperamos que el estado, con sus instituciones decida si es una forma válida o no”.

“A veces uno cae en un error de creer que, como no hay personas condenadas ni castigadas por la ley, entonces no se sabe la verdad, y son dos cosas distintas. La verdad la sabemos, las pruebas están, son muy contundentes. El atentado fue decidido, planeado y ejecutado por Irán y Hezbolláh y es por eso que hay pedidos de captura sobre personas físicas con nombre y apellido a las que se acusa de haber hecho una serie de cosas que posibilitaron el atentado. No es algo abstracto. La verdad está en el expediente, lo que hay es una imposibilidad de avanzar porque esas personas no están aquí sometidas al proceso. Y para la ley argentina es imprescindible que el imputado este presente para poder avanzar y ahí está la imposibilidad material de avanzar”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.