Diputados de la Nación declara su enérgico repudio a la designación del salón norte del Palacio San Martín con el nombre “Canciller Héctor Timerman”

Hoy, a casi 28 años del atentado a la AMIA, no hay condenas contra los imputados gracias al activo encubrimiento de Cristina Kirchner y Héctor Timerman del que el asesinato de Nisman formó parte. También en este hecho abominable, las opiniones de nuestro actual presidente han sido concluyentes: “Un enorme estrépito acaba de aturdirnos. Un fiscal que denunció penalmente a la Presidenta apareció muerto días después de formular su demanda y sólo un día antes de fundar su imputación ante el Congreso Nacional. En el centro del poder, allí donde la denuncia tocaba fibras, hablaron de suicidio y de asesinato, acusaron al muerto de ser un padre desatento y un títere de factores que operan en las sombras y hasta afirmaron que una suerte de lucha fratricida entre servicios de inteligencia acabó detonando esa muerte. Todo lo dicho sería poco importante de no ser que ha salido de la boca de la Presidenta imputada por el fiscal muerto. Ignorando la tragedia, se indultó a sí misma apropiándose de la verdad, de la Patria y hasta de la alegría y condenó cínicamente a los que quedamos agobiados por lo patético de lo ocurrido. Conoce que hay una herida abierta por una muerte que estremece y que no se entiende y sabe que el silencio ciudadano la interpela por ella”. No podemos menos que adherir a estas palabras de Fernández y preguntarnos, con sorpresa y alarma, el motivo de tan radicales cambios de opinión en la más alta autoridad de la Argentina.

En el acto de homenaje en el Palacio San Martín cuestionado, se agregó además la habitual estrategia de victimización, esgrimida mediante el intento de construcción de un nuevo mito histórico de abnegación y persecución. Así, el Canciller Cafiero expresó en su discurso que “Con este acto el Poder Ejecutivo Nacional busca reparar la injusticia que sufrió Héctor”; mientras el gobernador Axel Kicillof manifestaba públicamente que Timerman fue “víctima del lawfare por su compromiso y defensa de la Patria”, el jefe de gabinete Juan Manzur expresaba que “fue víctima de la injusticia y la difamación” y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, sostenía que Timerman sufrió “una persecución bárbara, cruel e inhumana” y dijo que era preciso “pelear para cambiar este sistema judicial que es capaz de llevar a gente a morirse: lo empujó a Héctor Timerman hasta la muerte”. De esta manera, en un acto de irresponsabilidad y de crueldad, autoridades nacionales de primer nivel no sólo cuestionaron la legítima actuación de la justicia y de los denunciantes, que aún sufren la impunidad impuesta por los gobiernos justicialistas mediante desviaciones jurídicas y pactos de impunidad, sino que además se los responsabiliza de su muerte. Que la directora de Asuntos Jurídicos del Senado acuse a la Justicia de asesinato por el simple hecho de cumplir su deber y que lo haga con el aval del Jefe de Gabinete, el Canciller y el gobernador de la mayor provincia del país es un hecho que no puede ser tolerado.