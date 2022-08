“Yo decía en el 2003 que la llegada de Néstor Kirchner iba a ser una tragedia griega” Alvaro de Lamadrid

Alvaro de Lamadrid, autor del libro El Pingüino emperador, 20 años de poder bruto, paso por Radio Jai, a raíz de la escena política central que está viviendo Argentina.

“Yo decía en el 2003 que la llegada de Nestor Kirchner iba a ser una tragedia griega. Santa Cruz vivió escenas de guerra y todo lo que se podía contar en ese momento, llegar vivo a la noche a mi casa, tan solo como estaba, me llevo a abandonar la provincia y venir a Buenos Aires”, dijo Alvaro de Lamadrid, entrevistado por Silvia Mercado y Juan Tramezzani.

“Esto es oxigenador, reparador. El poder sin control no puede hacer lo que quiere. Esto no se borra. No se borra la auto amnistía que impulso el peronismo, no se borra Milani y no se borra esta condena que llegará más tarde o temprano, pero sin duda llegará”.

Alvaro de Lamadrid, es abogado político y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Escuchá la entrevista completa.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai