El presidente de la DAIA recibió otra amenaza de muerte y le mantienen la custodia policial

Por Natasha Niebieskikwiat*

“Te voy a matar si intentas tocarme. ¡Sieg Heil Humanidad! LPLSH ”, señala el nuevo mensaje de Whatsapp contra Jorge Knoblovits. La entidad radicó una segunda denuncia”.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, recibió una nueva amenaza de muerte, por lo que el Ministerio de Seguridad extendió su custodia física durante las 24 horas, con intervención de la División Antiterrorista de la Policía Federal.

Como había hecho con la anterior amenaza que recibió el dirigente en enero pasado, la institución presentó una denuncia judicial, que esta vez investigará el juez federal Sebastián Casanello. La anterior denuncia está radicada en el juzgado número 5, de María Eugenia Capuchetti.

Clarín obtuvo el contenido del nuevo mensaje de fuentes que investigan el caso.

“Demonios jodidos no nos van a amedrentar. El holocuento no se lo cree nadie. Somos la verdadera humanidad. La Humanidad del Dragón. Ustedes no crean realidad. Te voy a matar si intentas tocarme. ¡Sieg Heil Humanidad! LPLSH 卐 Prepárense que se viene el golpe Estamos preparados para no ser más manipulados con sus leyes jodidas de mierda”.

Fuentes judiciales contaron que Knoblovits recibió esta amenaza por mensaje de Whatsapp, mientras que la anterior fue a través de una carta manuscrita -por momentos de contenido inconexo- que alguien dejó en la sede de la institución, en Pasteur al 600.

La justicia investiga ahora si se trata de una amenaza de un sujeto particular o proviene de una organización. Si bien fue enviado desde un teléfono celular con un número particular, este podría haber sido robado.

Este diario consultó a Knoblovits por la amenaza, pero el titular de la DAIA se excusó de brindar declaraciones y sostuvo que para investigar el caso está la justicia.

La carta que llegó a la DAIA en enero pasado con la amenaza al persidente de la entidad Jorge Knoblovits. La nueva amenaza de muerte fue por WhatsApp

El mensaje de Whatsapp contiene la frase alemana Sieg Heil que significa “salve, viva, eterna (la) victoria. Esta expresión se utilizaba en encuentros de carácter político durante la Alemania nazi. Por lo general, el orador decía Sieg y desde el público le replicaba con énfasis y tres veces, ¡Heil, Heil, Heil!

En febrero pasado, Knoblovits y la DAIA radicaron la primera denuncia que recibió a través de una carta, que estaba escrita con mayúsculas y le decía al dirigente comunitario que se fuera del país. Además lo invitaba a pelear en la Federación de Box ubicada en Medrano al 100, mencionaba a los montoneros y al fallecido ex canciller Héctor Timerman. Hasta ahora se desconocen resultados de la investigación.

Clarín

Créd. foto de Portada: Germán García Adrasti