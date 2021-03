Luego de un intenso proceso electoral y en medio de las negociaciones para formar gobierno en Israel, Radio Jai dialogó con Matty Zwaig, analista político, acerca del futuro político de Israel y su relación con el resto de Medio Oriente. Este fue su analisis:

“Si uno cuenta toda la gente que está en el llamado bloque del cambio, es decir el bloque opositor, son partidos de centro, izquierda y derecha y suman 61 escaños incluyendo a los partidos árabes, y si uno cuenta todos los que apoyan a Netanyahu, incluyendo a Benett, quién no ha dejado claro de qué lado está pero se supone que sí lo apoya, llegan a 59 escaños. Dicho todo esto, teóricamente un opositor debería tener el mandato de formar gobierno pero el gran problema es que la oposición no tiene muchas cosas en común y una decepción personal es que en los partidos que se definen laicos, de centroizquierda y liberales lo preponderante es el ego, lo que impide que se unan para ganarle a Netanyahu, ya que no deciden quién debería ser primer ministro”.

Según Zwaig: “El presidente Rivlin no debe encomendar necesariamente el candidato que más escaños haya obtenido en las elecciones, sino el que él piense que tenga más chances de formar gobierno, si Yair Lapid obtiene más recomendaciones él tendría el mandato para formar gobierno. El partido árabe Raam juega a todas las puntas, no dice ser sionista y tampoco declara lo contrario, dicen que sus principales intereses son el bienestar de la sociedad árabe, incluso tiene muchas cosas en común con los partidos religiosos judíos, acuerdan en votaciones anti LGBT por ejemplo”.

“Sería una paradoja que Raam apoye a Netanyahu, porque si bien un sector de la sociedad árabe lo apoyan, la mayoría no lo apoyan, habría que ver cómo responde la calle árabe si estos dos partidos finalmente acuerdan. Netanyahu venía trabajando hace tiempo la salida de Raam de la Lista Conjunta Árabe, negociando con su lider Mansour Abbas. Cabe destacar que a diferencia de Raam, los otros partidos de la Lista Conjunta no estaban dispuestos a apoyar un gobierno de derecha liderado por Bibi, les sería dificil de tragar pero tampoco apoyarían un gobierno de centroizquierda porque todos los partidos judíos son sionistas y no hablan de derogar la ley Estado-nación como a ellos les gustaría. Hay que ver lo que va a pasar en los próximos días”.

“Las elecciones palestinas se tendrían que llevar a cabo en los próximos meses pero de tal manera que todavía no se sabe si se van a unir todas las facciones, ya que ellos siempre hablan de unidad nacional y en los hechos el partido dominante del presidente palestino Mahmud Abbas está en contra del dominio de Hamas, y también sus propios contrincantes de la supuesta ala moderada de la política palestina. Está por verse si estas elecciones se llevarán de forma abierta y democrática o si será algo muy parcial”.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de que Turquía vuelva a presentar un embajador en Israel, el entrevistado concluyó: “Ya se ha hablado bastante de la renovación de las elecciones con Turquía y el repentino interés que tiene por mejorar las relaciones con Israel ya que está la nueva administración de Biden, quién desde que entró está poniendo los puntos sobre las íes desde el punto de vista kurdo y de los derechos humanos, desde el punto de vista del genocidio del pueblo armenio, todo esto podría hacer que Erdogan quiera mejorar nuestras relaciones. Estas cosas se van a dilucidar el próximo mes y medio ya que hay que ver como Biden va a mejorar su relación con Irán, todo está entrecruzado”.