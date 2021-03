Antisemitismo en Temuco: “Fue un hecho lamentable”

Se produjo un hecho de antisemitismo en Temuco, ciudad chilena, situada al sur de Santiago próxima a San Martin de los Andes, Argentina. El presidente de la Comunidad Israelita de esa ciudad, Eduardo Alvo, relató el episodio en diálogo con Radio Jai.

“Fue un hecho lamentable”, expresó; y conto que, se había recibido como donación de parte de una ONG y el mundo cristiano, una Janukiá (candelabro), “símbolo judío de la luz”, en momentos de pandemia, cuando la salud se encontraba tan golpeada en lo sanitario y en lo económico. Se vio esto como un gesto de hermandad, y que fue muy bien recibido por las autoridades del municipio, encabezado por el alcalde Jaime Salinas, aceptando el emplazamiento de este monumento de siete metros en la residencial avenida Pablo Neruda, próximo al estadio de fútbol Germán Becker.

Para la inauguración, habían preparado una “actividad simbólica” por las limitaciones que impone la cuarentena, y cuando se prestaban a encender las luces del candelabro, junto al Alcalde, al Cónsul de Israel en Chile y con la ONG que donó el monumento, irrumpió un grupo de palestinos para manifestarse en contra del acto.

“Los integrantes de ese grupo son conocidos, ya que esta ciudad es multicultural, en la que conviven mapuches, judíos, palestinos, italianos, alemanes, “una región muy particular”, donde la comunidad judía cuenta con 105 años de vida, que ha contribuido al desarrollo de la ciudad junto con las demás comunidades. Por eso, no entiende “cómo se puede llegar a una celebración religiosa o de cualquier índole con la intención de sabotearla”. Dijo que el hecho no pasó a mayores, que dialogaron con los manifestantes, los que luego se hicieron a un lado, y que pudieron finalmente continuar con la ceremonia; pero dijo “que fue un momento muy incómodo, para los presentes y para la gran cantidad de público que seguía la transmisión vía streaming, y que vio todo lo que ocurría”.

Sobre las razones para interrumpir el acto, el dirigente comunitario dijo que los manifestantes argumentaron sus razones en el hecho de que “estaban en contra de la ONG que había donado el monumento”.

La respuesta del Presidente de la Comunidad fue que “ese no era el momento”, que si había críticas o cuestiones a hacer, existen otras instancias, que ellos siempre los iban a recibir para escuchar sus demandas. Alvo señaló que vivió toda su vida en Temuco, al igual que su familia, que han echado raíces allí, y que cuentan con conocidos y amigos en el mundo palestino.

“Acá convivimos de otra manera, no tenemos los problemas de otros lados”. Por ello, “si se quiere trabajar por la buena convivencia, por el diálogo, esa no es la forma”, sostuvo. “Y menos aún en esta época de pandemia, en que la situación no está para armar peleas, cuando hay otros problemas, como la situación que provocó el covid en materia sanitaria y económica, que ha dejado a muchas familias en situación muy difícil”, señaló.

“Temuco es una ciudad muy amigable, y la janukiá no tenía más propósito que unirnos como vecinos”, afirmó; y dijo que hoy más que nunca se necesita una luz que nos dé fe y esperanza de que podremos salir adelante.

Chile se encuentra por ingresar a la quinta cuarentena. Aún hay muchos casos, el país está en el peor momento de la pandemia, a pesar de la gran cantidad de vacunados. El programa de vacunación es exitoso, se ha trabajado muy bien en las comunas, indicó. Y concluyó en que “hechos como este, empañan las cosas buenas que se realizan”.

Por CL/RJ