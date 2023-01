“Dijo Lagomarsino que la autopsia de Nisman tiene audio contrariamente a lo que se ha dicho”

El periodista de I24 News Carlos Gurovich analizó la actualidad israelí a la luz de las protestas por la intención del nuevo gobierno de realizar modificaciones en la justicia que beneficiarían al primer ministro en sus causas judiciales.

Bajo una lluvia torrencial, decenas de miles de israelíes protestaron contra la reforma judicial que busca imponer el nuevo gobierno

“Los políticos dicen que los votó la gente y por lo tanto tienen el mandato para realizar los cambios, pero si durante la campaña no explicaron las reformas que pensaban hacer, cabe preguntarse que votó la gente” explicó el periodista de I24 News.

Entre las controversias que genera la intención del gobierno de Netanyahu respecto de la justicia, está la “Ley de anulación”, que le daría poder al parlamento para desoír las sentencias de la corte suprema.

También intenta el gobierno modificar la composición de la institución que nombra a los jueces.

“Queda claro que eso cambia al Israel tal como lo conocíamos, pero supongo que se llegará a un punto donde el gobierno no podrá pasar el cien porciento de las leyes tal como las enviaron” dijo Gurovich.

En una encuesta publicada por el diario Israel Haióm que evaluó el índice de confianza de los israelíes en relación a sus instituciones, el ejército obtuvo una aceptación del 80 porciento, el presidente el 62 porciento, la Corte Suprema el 59 porciento, la policía el 46 porciento, los medios de comunicación 37 porciento, el gobierno 36 porciento, la knesset 35 porciento y en el final, los partidos políticos el 21 porciento. Gurovich intyerpretó entonces que “los políticos que tienen una aceptación del 21 dicen que el pueblo ha perdido la confianza en la corte que tiene una aprobación de casi el 60”.

Se produjo el cambio de Jefe del ejército que se lleva a cabo cada 4 años, y en lugar de Kojavi que pasa a retiro asumió Herzi Halevi.

“En materia económica, la inflación del año 2022 cerró en un 5.2 porciento, la más alta desde el año 2002, con una tendencia a la baja en el último mes” analizó.

El periodista dedicó en su programa de TV, un segmento a los 8 años transcurridos desde el asesinato del fiscal Nisman, con evidencias que demuestran que fue víctima de un homicidio. “Lagomarsino me dijo que la autopsia tiene audio, pero aún no la he recibido” agregó.



