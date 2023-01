Invierno en Ucrania, sube la temperatura

Otro fin de semana en el que Ucrania ha sido bombardeada, ahora a la ciudad de Dnipró, causando unos treinta muertos civiles, y simultáneamente continúan los combates en Soledar y Bajmut, de resultados inciertos entre mucha desinformación. El mayor protagonismo en la nueva ofensiva terrestre es del Grupo Wagner, de mercenarios estrechamente vinculados al Kremlin y con actuación en otros escenarios, como Siria, Mali y Libia. Para esta ofensiva, Wagner ha reclutado convictos, recurriendo a “carne de cañón” para evitar el envío de soldados regulares.

Sube la temperatura bélica a pesar del invierno boreal, porque Vladímir Putin está tomando decisiones para una guerra prolongada, de acuerdo al último informe del Institute for the Study of War (ISW). Desde el Kremlin están apuntando a un cambio decisivo del curso de la guerra en los próximos seis meses, aumentando la conscripción para llegar a los dos millones de soldados e incrementando la fabricación de armas.

Desde el lado ucraniano, los pedidos de armamento más moderno están dando sus primeros frutos. Así como fue decisivo el envío de misiles HIMARS, de altísima precisión, y el entrenamiento de los soldados ucranianos por parte de oficiales de la OTAN y aliados en otros países de Europa, en breve estarán arribando tanques: el primer ministro británico Rishi Sunak confirmó que llegarán a Ucrania 14 tanques Challenger 2, y el gobierno polaco está negociando el envío de tanques Leopard, de fabricación alemana, lo que requiere la aprobación del canciller germano Olaf Scholz. Hasta ahora, los ucranianos combatieron –y recibieron- con tanques de fabricación rusa, pero se impone la modernización de su fuerza de combate.

Ya han transcurrido casi once meses desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y, a pesar de que Putin insiste en llamarla “operación militar especial”, se ha transformado en una guerra que durará varios meses, quizás años, en la que los gigantes todavía no mostraron todos sus músculos. Este es un invierno en el que, muy lejos de enfriar los ánimos, se ha intensificado la presión para que el ejército ruso obtenga resultados contundentes sin atender a las consecuencias humanas.

Ricardo López Göttig

