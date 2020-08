Nueva cuenta de Instagram comparte historias anónimas de antisemitismo en los campus universitarios

Se burlaron de los rasgos faciales judíos de un estudiante graduado. Un compañero de clase dice que los judíos juegan la “carta de la minoría” para ingresar a la universidad. Esvásticas dibujadas en las puertas de los dormitorios de estudiantes judíos.

Estas son algunas de las historias compartidas en una nueva cuenta de Instagram, Jewish on Campus , que recopila las anécdotas anónimas de estudiantes judíos de todo el país que han experimentado antisemitismo en la universidad.

Desde que se creó a principios de julio, la página ha obtenido casi 13.000 seguidores con más de 130 historias publicadas, que relatan todo, desde un profesor que enseña blasfemias antisemitas hasta una mezuzuah repetidamente arrancada del marco de la puerta de un dormitorio.

Los creadores de la página dicen que quieren “proporcionar un espacio seguro para que judíos de todos los orígenes se pronuncien contra el antisemitismo en los campus universitarios”, transmitiendo la amplitud del sentimiento antijudío en los campus de todo el país y mostrando que los colegios y universidades no han hecho lo suficiente. para abordarlo.

“Mi esperanza es hacer que se escuche a más estudiantes en el campus”, dijo Zohar Levy, estudiante de la Universidad de Stanford y coordinadora de extensión para judíos en el campus. “Estamos aquí para contar una historia”.

Entre las 800 presentaciones (no todas están publicadas), están representadas alrededor de dos docenas de escuelas de California, según los datos proporcionados por Jewish on Campus. En el norte de California, incluyen los campus de la UC en Berkeley y Davis, Sacramento City College, College of Marin, University of San Francisco y Stanford. A nivel nacional, las historias provienen de cientos de universidades, incluidas las principales instituciones como Columbia, Brandeis, Penn State y Harvard, hasta escuelas más pequeñas como Palm Beach State College y Harper College en Illinois.

Los estudiantes que quieran realizar un envío deben completar un formulario de Google con una descripción del incidente específico, el nombre de su colegio o universidad y si la institución respondió de alguna manera. No se nombra ni a los contribuyentes ni a las personas involucradas, por lo que las personas pueden publicar libremente sin temor a las repercusiones.

Un equipo de 17 estudiantes voluntarios verifica los hechos y examina las historias antes de que se publiquen, según Julia Jassey, una de las varias cofundadoras y estudiante de la Universidad de Chicago.

Además de las historias sobre antisemitismo, Jewish on Campus publica sobre otros temas, investigando, por ejemplo, por qué el sionismo ha sido “demonizado” y “malinterpretado” en los medios populares. Jewish on Campus, que se describe a sí mismo como un “ grupo sionista bipartidista ” , también alberga una página de Instagram sionista menos visible en el campus con publicaciones educativas sobre Israel.

Jewish on Campus también incluye comentarios sobre controversias fuera de las universidades, como una crítica en Twitter del exreportero de Algemeiner Shiri Moshe sobre los recientes comentarios del actor judío Seth Rogen que desacreditan a Israel.

La publicación más popular de la página es una que menciona las teorías de conspiración antisemitas compartidas por el rapero británico Wiley. Esa entrada tuvo más de 19.000 me gusta y 1.600 comentarios.