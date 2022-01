Utilizar el espionaje como mecanismo de control social

A raíz del escándalo que se produjo como consecuencia de la filtración de un video donde se encontraban presentes el ex Ministro de Trabajo del gobierno de Maria Eugenia Vidal, otros funcionarios, empresarios y tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, conversamos con Miguel Angel Toma, quien conoce por dentro los Servicios de Inteligencia ya que fue su Director durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Una de las cosas que más indignación causó en ese video, que presupone la existencia de una mesa judicial para el armado de causas contra determinadas personas, fue escuchar al ex Ministro mencionar la palabra Gestapo.

“La definición de Inteligencia es muy clara en la ley 25520, que votamos en 2001 con el consenso de todas las fuerzas políticas. Es aquella actividad indelegable del Estado por la cual se encuentran protegidos los intereses estratégicos de la Nación frente a cualquier amenaza externa o interna. Esa es la verdadera definición de Inteligencia, aquí y en cualquier otro país. Cuando se confunde la Inteligencia con espionaje, y con espionaje interno, es donde se degrada la actividad, porque se confunde la protección de los intereses de la Nación con la protección de los intereses de un gobierno en particular, y se utiliza el espionaje como mecanismo de control social. “

Radio Jai: La política utiliza a quienes hacen espionaje o éstos son incontrolables por cualquier gobierno?

“Quien tiene la función de conducir estos organismos puede delegar funciones pero no puede delegar la responsabilidad. Si hay cuentapropismo, es porque no ha funcionado un área dentro de la Inteligencia, que se llama Contrainteligencia, que debe controlar que esto no suceda. La referencia a la Gestapo en esa reunión y a lo que ella significó es condenable. Luego, esa frase fue utilizada con una finalidad política por la Vicepresidente de la Nación como justificación de sus propias aberraciones.

Toda Gestapo es condenable. También la que armó la Vicepresidente (Cristina Fernández) cuando era Presidente, en especial a partir de 2010. A partir de ese momento comenzó a gestionarse una estructura de espionaje paralela ilegal en cabeza del Ejército, que fue creciendo exponencialmente, porque entre 2010 y 2014 esa estructura de espionaje en cabeza militar,-como en la época del terrorismo de Estado- comenzó a recibir un presupuesto creciente. En cuatro años aumento 156% en un país que no tiene hipótesis de conflicto con países limítrofes ni con Gran Bretaña. Por qué la fecha de 2010? En 2010 comenzaron las primeras negociaciones del ex Canciller Timerman en Alepo con el Canciller iraní, interesadísimo en lograr el Memorándum de Entendimiento con Irán. Es decir, la consagración de la impunidad de Irán y Hezbollah en la voladura de la Amia en 1994 y de la Embajada de Israel en 1992.

Y por qué surgió esta estructura ilegal? Porque, a pesar de la enorme presión de Carlos Zanini, la estructura legal se negó a abandonar la investigación sobre Irán. La estructura de Inteligencia siguió apoyando al fiscal Nisman en su investigación.

Cuando la estructura de Inteligencia no le sirve a un gobierno, ese gobierno busca la construcción de una estructura paralela.

Cuando el juez Bonadío allanó la casa de la ex Presidente, encontró siete carpetas que habían quedado abandonadas detrás de un mueble. Son informes de Inteligencia. Había una desgrabación de mis conversaciones, de conversaciones con amigos en un viaje de vacaciones a Uruguay y conversaciones de personas con las que hablé; una carpeta sobre el entonces senador Reuteman, una carpeta con conversaciones de directivos de Repsol con su casa matriz. Lo mismo con los directivos de General Motors, una carpeta que investigaba a todas las personas que compraban dólares, lo cual era perfectamente legal. La que todavía no dio explicaciones es Cristina Kirchner sobre su propia Gestapo. Todas son condenables, pero la ex Presidente aún no dio explicaciones sobre esto, cuando esto se daba en el marco de un plan de impunidad para el terrorismo.”

Acerca de las críticas que se hacen al gobierno anterior, que se presentaba como el que venía a corregir estas perversiones y finalmente aparecía defraudando a quienes creyeron en él, Miguel Angel Toma hace algunas consideraciones interesantes.

“El problema se produce cuando existe incapacidad o desconocimiento de estos temas en quienes ocupan estos lugares. El problema principal es el amiguísmo. No se puede seguir pensando en designar personas que no tienen la expertise necesaria para determinados cargos.

En la época a la que me referí, había incluso una investigación paralela ilegal sobre la persona (Jaime Stiuso) que debía apoyar a Alberto Nisman!!!!

El eterno problema es cómo se controla a los organismos de Inteligencia. En la ley de 2001 que definía claramente la actividad, hicimos un agregado y creamos una Bicameral de seguimiento de los Servicios de Inteligencia.

Cuando surgió este último video, yo me presenté ante la Bicameral y pedí que también se investigara qué había pasado con las siete carpetas encontradas por el juez Bonadío. Y me respondieron que no, que sobre eso no iban a investigar.

Si alguna responsabilidad le cabe a Macri, es haberse equivocado en la elección de las personas que designó a cargo de las estructuras de Inteligencia.

Hay responsabilidades penales y responsabilidades políticas. Las penales deben recaer sobre aquellos que cometieron los hechos.

Sobre las responsabilidades políticas opinará la gente cuando emita su voto.

Pero hay que diferenciar. NI a Maria Eugenia Vidal ni a Mauricio Macri les encontraron siete carpetas en su casa con acciones de espionaje ilegal. Es una diferencia cualitativa importante.”

* "Los que la gente cree que son malos, son malos; y los que la gente cree que son buenos, son más malos" Javier Milei

