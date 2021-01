“Me impactó la frase de Nisman: El Poder Ejecutivo ha invadido las actividades del poder judicial”

Hace seis años que Nisman apareció muerto en el baño de su departamento de la torre Le Parc, en Capital Federal. Su asesinato está rodeado de incógnitas, sumadas a una gran cantidad de irregularidades en la autopsia y un pésimo mantenimiento de la escena del crimen que dificultó aún más esclarecer todo lo ocurrido. Por esto, dialogamos con Carlos Gurovich, periodista en Israel, quien elaboró una gran cantidad de informes sobre lo ocurrido e investigó el caso en profundidad.

“Vengo siguiendo el tema desde el día menos uno, diría. En noviembre tuve la oportunidad de entrevistar al fiscal Alberto Nisman en su oficina, en la que él se explayó ampliamente explicando por qué dictaminaba el Memorándum de Entendimiento con Irán, ya que era inconstitucional”. Además de esto que cuenta el periodista, agregó otra información que le dejó aquella entrevista: “Lo que me quedó es la frase que me dijo Nisman en 2013: ‘El Poder Ejecutivo ha invadido las actividades del Poder Judicial’. Más claro imposible de explicar la situación de ese momento y que lamentablemente se sigue desarrollando ahora”.

Aclaró cómo se descubrió que Uzi Shaya thabía tenido contacto en su momento con el Fiscal: “Ilana Dayan, que es una periodista argentina hiper prestigiosa en Israel, estaba haciendo un perfil sobre un exagente del Mossad, y durante una parte de la investigación, descubre a este señor Shaya, que le cuenta que él le dio a Nisman material muy sensible que demostraba dónde Cristina y Máximo Kirchner tienen las cuentas que tienen en el extranjero,”.

El periodista dio su opinión sobre la muerte de Nisman, alegando que, encontrar alguna investigación que demuestrara cierta prueba contundente o que existiera algún aporte atribuible al esclarecimiento de la muerte de Nisman, cree que está más cerca de la fantasía que del lado de la realidad, ante la dificultad de la revelación de pruebas evidentes.

Criticó a los medios por tomar noticias no tan relevantes sobre el caso: “Hace un tiempo intercambié un par de mails y llamadas por teléfono con el exsecretario de Interpol, Ronald Noble, y tengo un mail de él que dice ‘Interpol me prohíbe hablar con la Argentina’. Esas cosas no se tratan en los medios y sería bueno que se ocuparan de eso, porque eso tiene más relevancia que saber si Nisman tenía dinero o no en el extranjero”.

Por FB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.