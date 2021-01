Asesinato de Nisman: “No creo que esta causa vaya a tener solución”

Hace seis años, el fiscal a cargo de la investigación por el atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, murió de un disparo en la cabeza en su departamento de la torre Le Parc, en Puerto Madero. Cuatro días antes había denunciado a la entonces presidenta de la Nación Cristina Kirchner y otros por el memorándum de entendimiento con Irán. La vinculó con una maniobra para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la mutual judía, en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos. El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, autor del libro “Asesinaron al fiscal Nisman. Yo fui testigo”, analizó la actualidad de la causa.

Cuestionado por los recursos asignados a la investigación durante el gobierno de cambiemos, señaló:

“Dentro de los cuatro años de Juntos por el Cambio se avanzó mucho más que en el resto, nosotros hemos logrado completar la carátula de homicidio que lo dice un fallo de un juzgado, con una cámara que lo ratifica”.

El diputado habló de las irregularidades que hubo en la investigación de la muerte del fiscal: “La autopsia del fiscal Nisman se hace a las 8 de la mañana del día 19 de enero, generalmente cuando hay una causa de muerte dudosa a veces se tardan semanas en permitir una autopsia, a pesar de esto se hizo sin perito de parte, más allá de que la familia le pidió que haya uno”.

“De los cuatro atentados que hubo en Argentina todos tienen una misma característica, que siempre interviene el poder ejecutivo gobernante como auxiliar de la justicia sobre la escena de la distribución del hecho y siempre se logra la impunidad”.

Dio su opinión sobre cual va a ser la resolución del caso: “Yo no creo que esta causa vaya a tener solución, porque la primera premisa para que una causa tenga solución es que las instrucciones sobre la escena de los hechos sean realizadas de manera profesional, independiente, teniendo el mayor cuidado y acá en argentina siempre se hace apropósito al revés para que después todo el país viva discutiendo sobre este hecho”.

Este fin de semana salió un artículo que da una gran cantidad de datos, mencionando que había espías cerca de la casa de Nisman y de Lagomarsino. Evidentemente hubo una enorme responsabilidad del estado porque el responsable de cuidar al fiscal era el mismísimo estado argentino, Según palabras del diputado de Juntos por el Cambio.

Mencionó desde cuando se tiene conocimiento de esa cuenta no declarada de Nisman: “Esto no viene de Noviembre, la plata que tenia Nisman no declarada afuera, la denuncia Arroyos Salgado” y continuo exponiendo que “Si la familia Nisman tenia plata afuera sin declarar, se tendrán que hacer cargo, pero no tienen absolutamente nada que ver con su asesinato”.

Wolff se sintió avergonzado por los diferentes cambios de opinión que ha tenido Alberto Fernandez: “Me da mucha vergüenza que se lo trate con respeto porque es un verdadero oprobio, no a la causa Nisman, lo es a los valores. El presidente de la nación se desdice sin dar explicaciones y lo que ayer era negro, hoy es blanco”.

Por FB/RJ

