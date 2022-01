Ómicron es la variante que ha sorprendido al mundo por la rapidez de su esparcimiento, y si bien se han tomado medidas de base dura no se ha podido frenar. Ante las medidas y levantamiento de otras como la restricción en la entrada de turistas, el Ministro de Salud, Nitzan Horowitz dijo: “Como en cualquier otro lugar del mundo, no podemos detener por completo la propagación de Omicron. Entonces, nuestros pasos están coordinados con las características de la ola actual..Planeamos para la nueva situación y, por lo tanto, la situación está totalmente bajo control”.

El zar del coronavirus, Salman Zarka, dijo en una conferencia de prensa: “no podemos detener la propagación de la enfermedad, estamos trabajando para reducir la morbilidad para proteger a las personas, especialmente a las de alto riesgo”. Intentando moderar las preocupaciones sobre el aumento vertiginoso de las tasas de morbilidad por coronavirus el lunes, rechazando la predicción del primer ministro Naftali Bennett de decenas de miles de nuevos casos por día.

“Quiero calmar las cosas”, dijo Horowitz en una reunión del partido Meretz en la Knesset el lunes. “Están causando miedo entre el público, no ayuda y está dañando al público”. “Entendemos que la infección se está extendiendo, pero no hay razón para temer entre el público y no hay necesidad de entrar en pánico”. Manteniendo su línea, Horowitz, ha sostenido que Israel tiene la pandemia bajo control a pesar del aumento en el número de casos y la escasez de pruebas, también prometió que no se estaban considerando cierres u otras medidas estrictas.

Se cree que Israel se enfrenta a un rápido aumento de las cifras de infección por coronavirus impulsadas por la variante Omicron de rápida propagación. Este lunes, el Ministerio de Salud confirmó 6.562 nuevos casos confirmados un día antes, aproximadamente el doble de la cifra anterior.

Cuando el domingo, el Primer Ministro Bennett anunció que una cuarta vacuna estaría disponible para personas de al menos 60 años o personal médico, también advirtió que el país debe prepararse para la posibilidad de que las nuevas cifras de infecciones lleguen a 50.000 por día.

“Para el fin de semana estimo que habremos cruzado la línea de 20.000 casos verificados y para el pico de la ola, podría ser que pasemos 50.000 casos verificados. Estos son números muy altos ”, dijo.

La idea de inmunidad colectiva ha sido hablada desde que comenzó la pandemia. Esto hace pensar que se buscaba con el levantamiento de las medidas de restricción y permitiendo que la ola pase de una vez más rápido a una mayor cantidad de gente aunque algunos han puesto en duda su efectividad. Zarka dijo en la conferencia de prensa que la idea “no tiene validez científica”.

“No tenemos una política de infección masiva. La inmunidad colectiva no tienen base. Actualmente nos enfrentamos a una ola combinada, con la variante Delta aún activa, y bastantes pacientes hospitalizados la padecen ”, escatimó.

Los hospitales han comenzado a hacer sonar las alarmas, diciendo que si bien en oleadas anteriores el sistema logró lidiar con 1.200 casos graves simultáneos, esta vez el personal ya está sobrecargado debido a un brote de gripe existente y un número creciente de miembros del personal en cuarentena.

Horowitz tratando de mantener la calma se ha mostrado como un opositor al cierre o medidas similares que podrían dañar la economía. Aún así, las reglas se reconsideran constantemente de acuerdo con las condiciones en constante cambio.

“Tenemos el dedo en el gatillo todo el tiempo y estamos gestionando los riesgos de forma dinámica, día a día”, dijo. “Si no hacemos esto, corremos el riesgo de dañar seriamente uno de los tres pilares: la salud, la economía o la democracia”.

