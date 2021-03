Netanyahu ordenó suspender vuelos desde Jordania

La ministra de Transporte, Miri Regev, siguió la solicitud del primer ministro Benjamin Netanyahu de cancelar, a través del espacio aéreo israelí, todos los vuelos desde Jordania.

La decisión fue posterior a la prohibición volar a los Emiratos Árabes Unidos través del espacio aéreo del Reino Hachemita, informó el domingo Maariv, la publicación hermana de The Jerusalem Post.

La ministra de Transporte, Miri Regev, aprobó la demanda de Netanyahu y, con la instrucción, dio a los órganos pertinentes 45 minutos para informar a sus homólogos jordanos sobre el cambio.

La decisión fue calificada de “casi demente” por los expertos en la materia. Según ellos, un paso tan unilateral no solo es una violación de los acuerdos de paz entre los dos países, sino que los aviones no jordanos tampoco podrían sobrevolar Israel incluso si no provienen de Ammán.

Netanyahu estaba tan enojado por la negativa de Jordania a volar sobre su espacio aéreo para visitar los Emiratos Árabes Unidos, que ordenó la medida sin hablar con nadie más, incluidos los expertos de alto rango que deben ofrecer orientación al gobierno dentro de las comunidades de inteligencia o diplomáticas.

En lugar de obedecer la instrucción, los funcionarios del aeropuerto se negaron rotundamente a llevarla a cabo, simplemente planteando al Ministerio de Transporte una serie de preguntas como: ¿Qué pasaría con los aviones que ya están en el aire que planean dirigirse a su destino sobre Israel? ¿Israel va a exigir que los aviones estadounidenses también pasen por alto si vienen del este?

Supuestamente, una vez que el secretario de gabinete, Tzachi Braverman, fue informado de que tal medida causaría una represalia masiva, consultó con el primer ministro y regresó con un simple mensaje: Haga lo que dijo Netanyahu.

El informe afirma que los jordanos nunca rechazaron a Netanyahu, sino que se negaron a dar permiso al avión de los Emiratos Árabes Unidos en Jordania para volar a Israel a recoger al primer ministro. Los Emiratos Árabes Unidos tampoco culparon a sus anfitriones sino a “problemas técnicos”.

El propio Netanyahu restó importancia a tales informes en su discurso a la nación, calificando todo el asunto como un malentendido que se resolvió en unas pocas horas.

La situación con Jordania estalló la semana pasada cuando el príncipe heredero de Jordania, Hussein bin Abdullah, se dirigía a visitar Jerusalén y se le pidió a su equipo de seguridad que esperara, ya que los jordanos excedieron la cantidad de personas acordadas inicialmente. En lugar de esperar, el joven príncipe simplemente canceló la visita. La supuesta negativa a permitir la salida del avión de los Emiratos Árabes Unidos fue posterior a este incidente.

