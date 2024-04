Algo se está gestando

En estos momentos de incertidumbre y guerra, se está gestando una nueva respuesta de como solucionar los problemas, no solo la gente sale a la calle para pedir que devuelvan a los secuestrados o pedirle al gobierno que se haga cargo y tome la responsabilidad de sus actos sino que también nuestros generales de alto rango están renunciando y reconociendo la culpabilidad del 7 de octubre y de otras decisiones nefastas, renuncian a su cargo y se quedan luchando hasta que tengan reemplazo, a esto yo le llamo dignidad, valentía y honorabilidad, gente que defiende al país con su forma de pensar y su sangre, son los héroes que hoy caminan por las calles y pelean en el campo de batalla, es la primera vez en la historia del mundo que militares hacen un golpe de estado a la inversa no atacan el gobierno, lo abandonan y reconocen sus faltas, me enorgullece saber que estos ciudadanos tienen integridad también como militares, esta es la gente que necesita el Estado de Israel para seguir creciendo en democracia y libre, son personas que no se venden por nada ni tienen precio y que lo dan todo para que esta tierra milenaria le siga enseñando al mundo que la unidad realmente hace la fuerza y que al ejército de Israel no le interesa conquistar nada solo defiende a su país y su gente.

UNIDOS TRIUNFAREMOS y SEREMOS DIGNOS DE NUESTRA TIERRA!!!

Viva la libertad de expresión!!! Viva la democracia!!!

EL PUEBLO ISRAELÍ ESTÁ VIVO 🙏🇮🇱

Ha llegado la hora de que vuelvan los secuestrados y que el pueblo tome las riendas.

Nada es eterno tampoco los gobiernos.

Roberto Hofman

Vivo en la Galilea sigo luchando por el país y sus fronteras.

24/04/24

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai