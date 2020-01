“Con Fernández tuvimos un diálogo humano”

El presidente Fernández recibió durante su estadía en Israel a familiares y amigos de desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina. Shlomo Slutzky es periodista, pero en ésta ocasión asistió a la reunión como familiar de un desaparecido. “Hubo un dialogo muy interesante, un dialogo humano entre personas, muy íntimo” dijo .

En relación a los temas tratados durante el encuentro precisó: “Elevamos una serie de temas que tienen que ver con la búsqueda de la justicia y profundizar el tema de los derechos humanos en la Argentina”. Oscar Jaimovich, que su hermana fue secuestrada y desaparecida en Córdoba, su padre era el presidente de la DAIA y él estuvo luchando en la Argentina para lograr su libertad hasta que después vino para Israel y creó la “Fundación Memoria”.

Slutzky relató que fue “Oscar quien le dijo a Fernández que porque ejemplo el tema de gendarmería no fue tocado en la Argentina, y gendarmería en el caso de él fue una de las puertas por las cuales pasó Alejandra Jaimovich, una chica de 17 años en ese momento. Hay un cierto grado de impunidad por el momento, o de protección a todo lo que es y fue la gendarmería”.

Otro de los temas tratados tiene relación con un represor llamado Aníbal Gauto que, tras casarse , llegó a Israel en el año 2003 y del cuál los familiares pretenden su detención internacional. “Nadie sabía que él había sido un agente civil de inteligencia militar y que unos años después, cuando ya no haya derecho de impunidad, él iba a ser sospechoso de crímenes de lesa humanidad. La argentina saco en el año 2010 un pedido de captura internacional que estuvo durante 7, 8 años. En el 2008 hubo presiones políticas para que un juez de La Plata sea movido y no pueda actuar en algunas causas, el nuevo juez lo siguió implicando en el tema pero (Gauto) ya no tiene pedido de captura internacional. Sigue siendo pedido por la justicia argentina para ser indagado y eventualmente juzgado”.

“Este tema se lo planteamos a Alberto Fernández, él ya sabía, ya conocía el caso, dijo que antes de salir de Argentina la gente del ministerio de justicia le entregó información al respecto porque sabían que es un tema que todavía hay que solucionar, y dijo ‘yo me voy a ocupar personalmente que esto se haga’ y lo repitió en varias oportunidades”, explicó Slutzky que es autor de un documental sobre el tema.

“Anibal Gauto dice que él era solamente oficinista, que el todo lo que hacía era hacer carpetas … Daniel Saltzman: comunista, Shlomo Slutzky: peronista revolucionario, y sabemos en el año 1976, 1977 eso eran condenas a muerte, con una de esas carpetas fueron a buscar al primo hermano de mi padre, el Dr. Samuel Leonardo Slutzky en La Plata y lo secuestraron en su casa, y todo eso con una carpeta que hizo un agente civil de inteligencia militar” agregó.

Para ilustrar la idea de que alguien debe estar protegiéndolo, argumentó: “Él tiene cuatro abogados defendiéndolo más una abogada que ha tenido clientes que fueron mafiosos rusos, no una abogada que hace las cosas pro bono, entonces es una pregunta: ¿qué interés hay, que es lo que Israel tiene para ocultar en este momento? Espero que este tema se solucione, ya sea través de la justicia israelí o ya sea a través de las relaciones entre los dos países y que este tema se tome en serio”

“¿Qué pasa en la justicia argentina que quien manda a matar no llega nunca a ser juzgado?”, concluyó.

