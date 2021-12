“Muchachos, si quieren luchar contra la impunidad, empiecen por ustedes mismos” Alejandro Fargosi

En diálogo con RADIO JAI, el Dr. Alejandro Fargosi, ex miembro del consejo de la magistratura se refirió al escándalo suscitado por la aparición de un video en el cual dos ex ministros, un viceministro, empresarios y miembros de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) plantean acciones propias de armado de causas judiciales con la complacencia de miembros del poder judicial contra gremialistas.

“Quedé bastante asqueado”, expresó con dolor el doctor Alejandro Fargosi para resumir su sentir respecto de los dichos de quien fuera Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas. En dicho video el exministro confirma ante sus interlocutores, la voluntad política de armar causas para perseguir a adversarios, lo que remata con la estremecedora frase: “Si yo pudiera tener una Gestapo, lo haría”.

El abogado Fargosi confiesa que, en sus 67 años de vida, no había visto a alguien que se refiriese a la Gestapo como algo deseable. La Gestapo fue una organización criminal basada en la tortura, la muerte, que no se limitó a los judíos, y resulta “inconcebible” que en el año 2017 (fecha del video) aún no lo hayan entendido.

Mas allá de la “salvajada de la frase de Villegas”, debería haber sido apartado del cargo inmediatamente, lo que le resulta “más inconcebible todavía” es el tema del armado de causas judiciales. Un abogado, en momento de desarrollar una estrategia judicial, no parte de la base de “armar causas”, sino de armar pruebas, estructurarlas, fijarse en la jurisprudencia, lo que dice la doctrina y allí se arma una demanda. Y que eso es hacerlo legalmente: “No se inventan las cosas”. ¿Qué hacían los espías de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) allí.

De todos modos, “ya nada me asombra”, lo que está ocurriendo en Juntos por Cambio, rompió el esfuerzo que he venido haciendo desde hace muchos años, que es el de esperar que cambien: “Ellos no han cambiado” afirmó.

El sector jurídico de Juntos por el Cambio tiene muchos problemas, empezando por la cuestión de que uno de los miembros más importantes es “un señor que nunca ejerció la abogacía” y que se dedica al juego. “Si le vamos a entregar el sistema judicial a un empresario del juego, estamos mal”. El doctor Fargosi se está refiriendo a Daniel Angelici: “Lo sabe todo el mundo, pero nadie lo dice, porque Angelice es el preferido de los poderosos de Cambiemos”.

El abogado se declara “furioso con estos sujetos, nos quieren vender pescado podrido poniéndole limón”, y se siente estafado por aquellos a los que siempre votó: “Me equivoqué”, admitió.

Parecería que, frente a este escándalo, nadie se siente preocupado, un hecho de extrema gravedad, ni siquiera para los medios periodísticos más importantes. Y más allá de que este tema haya pasado desapercibido, subraya Fargosi primeramente, el hecho de que la inteligencia interna, la actividad de espionaje, está prohibida en la Argentina. Si de lo que se trata es de descubrir delitos para denunciarlos y actuar en consecuencia, por qué no se dedican a descubrir delitos? En el 98 por ciento de los casos; porqué no crean un cuerpo de investigación para que la gente pueda obtener justicia en la inmensa cantidad de delitos de toda índole. “Esa reunión es epítome, es el desastre en lo que se ha convertido el sistema judicial argentino”

M refiero al sistema judicial y no al Poder judicial, puesto que lo que tiene culpa aquí, es todo el sector abogadil, (se sigue preguntando por qué ya no funciona el Tribunal de ética del Colegio de Abogados?), y también el periodismo cuando habla de “operación judicial” lo que realmente es de una corrupción inadmisible. “Esos operadores judiciales son repartidores de aprietes y de coimas”, señaló.

Respecto del silencio de Maria Eugenia Vidal y del expresidente Mauricio Macri frente al tema Villegas, y de lo que acaba de suceder en el Congreso sobre la ausencia de tres diputados de Juntos por el Cambio los definió como “impresentables por lo que han hecho”, que permitieron el resultado monstruoso de lo que se votó, y que deberían haber estado votando en el recinto sin ningún tipo de excusas.

“Nos están tomando el pelo, es una locura”, expresó . Y opinó que parecería que en Juntos por el Cambio, no hay responsables de nada. Solo Patricia Bullrich que solicitó sancionar a dos de dichos diputados, y que recibió la negativa casi total en la reunión de directivos de su partido. “Muchachos, si quieren luchar contra la impunidad, empiecen por ustedes mismos”, declaró.

Estoy “anonadado” por lo que está pasando y terriblemente preocupado por lo que venimos insistiendo durante años, no repetir el drama venezolano, que tiene dos partes muy importantes; una es el desastre de Chávez y Maduro, y por el otro lado, la de una oposición que también fue un desastre porque no supieron hacer lo que tenían que hacer y que acá parecería que lo estamos repitiendo.

El abogado concluye con un sentido llamado a Juntos por el Cambio: “Hagan una interna rápido, definan un liderazgo”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai