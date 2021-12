“Los que la gente cree que son malos, son malos; y los que la gente cree que son buenos, son más malos” Javier Milei

El flamante diputado nacional Javier Milei, en diálogo con Radio Jai se refirió a la situación política de la Argentina, y al tema que salió a la luz hace pocos días sobre “armado de causas judiciales”. Como se recordará, ello quedó registrado en un video en el que aparecían el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, el exministro de Infraestructura, miembros de la AFI, entre otros.

“Esto demuestra que los que la gente cree que son malos, son malos; y los que la gente cree que son buenos, son más malos”. Con esta particular frase, Milei eligió resumir su mirada sobre el tema. Y explicó que, estos últimos “te engañan haciéndote creer que son buenos”.

Respecto de si la sociedad ha reaccionado frente a este escandaloso hecho, y de lo que se percibe como un tema algo acallado en los Medios, el Diputado indicó que hay un problema con el tema de los Medios, que no son todos, pero que existen algunos periodistas que responden al “sobre”, y dio como ejemplo un hecho ocurrido recientemente, cuando muchos de ellos, que son parte del “Club de ensobrados” se dedicaron a difundir que él había faltado a su primer día de labor en la Cámara, algo totalmente falso porque, sencillamente no podía ausentarse de una comisión de la que no forma parte.

No fue solo eso, son los mismos periodistas que lo criticaron por no hacer un interbloque con el bloque de José Luis Espert, y que de ese modo se quedaban fuera de las comisiones, y que, además, consiguieron información privada sobre sus viajes y allí especular con que no estaría presente en las sesiones y haciendo operaciones al respecto, abonando las mentiras. Ese mismo grupo de “ensobrados”, son lo que cubren determinadas acciones de determinados políticos. ”Te sorprendería saber sobre las estrategias comunicacionales que tienen para ensobrar gente que supuestamente defiende al oficialismo y que critica a los opositores, salvo al que llena los sobres”.

Milei no se mostró interesado en opinar sobre el silencio de María Eugenia Vidal frente al escándalo que se conoció en el video. Dijo que para saber de lo que está diciendo Vidal, solo necesita ver cómo están dando las encuestas: “Ella y su jefe político son adictos a las encuestas; siempre están diciendo lo que la gente quiere escuchar”, sentenció.

Acerca de los nefastos dichos del exministro Villegas en la reunión del “armado de causas”, junto a miembros de la AFI, en la que expresaba el deseo de tener a la Gestapo y de haber hablado con los jueces para obtener testigos, Milei afirmó que “en la política esto es más habitual de lo que la gente se imagina”. Dijo que se pueden armar causas ensobrando periodistas que hacen denuncias, que tienen “aceitados” los mecanismos para que esas denuncias salgan publicadas, luego aparece un fiscal y da curso a la denuncia, y de repente, toda esa causa fabricada termina en la Justicia”.

Cristina Fernández de Kirchner suele afirmar que son los medios hegemónicos quienes operan para derribar las políticas nacionales y populares. Al respecto Milei, indicó que “si los Medios funcionan así, es responsabilidad de ella, quien estuvo 12 años en el poder y lo está nuevamente. Y señaló que el problema es que no se soluciona como Cristina quiere, que es interviniendo y controlando la información, que esto se combate con libre mercado. “Si meter pauta pasara a ser un delito, quedarían solo los que informan y lo que la gente elige”, coronó.

Insistió en lo de los “malos y buenos” : “Ojo con creer que están de un solo lado”.

En el día de ayer el presidente Alberto Fernández recibió en Olivos a Luis D’Elía un delincuente, que ha sido sentenciado. Sobre el tema, el Diputado declaró: “Es el tipo de socios que está eligiendo el Presidente, tal vez sea el modelo de país”.

Sobre la reciente votación en el Parlamento, en la que “la casta política” logró un triunfo para asegurarse reelecciones indefinidas, Milei dijo que “parece que le tiene miedo al mercado, que le aterra vivir sirviendo al prójimo con mejor calidad en lugar de robar”.

Por último, negó de manera rotunda algún interés político al no condenar públicamente a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri por el escándalo de Villegas, dijo que eso es falso porque cuando habla de posibles vínculos de un armado de 2023, debe diferenciar a los distintos sectores que conforman Juntos por el Cambio, los radicales, que son “la Internacional Socialista “, la Coalición Cívica y las palomas, como Vidal, Larreta, Santilli, “las palomitas de los halcones”.

Como reflexión final, expresó que el único modo para salir de las mafias es la libertad, y que, parte de la alternativa de libertad, es sacarnos el peso del Estado de encima, que todo lo que hacen los políticos es porque tienen Caja, y que los que hacen las cosas más aberrantes, son los que manejan las Cajas más grandes, y que allí se ve claramente quiénes son los que tejen las cosas más nefastas de este país.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai