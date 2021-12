El 27 de diciembre del 2008, mientras transcurría la noche del séptimo día de Janucá y el último sábado del año, las FDI lanzaron en Gaza la Operación Plomo Fundido para neutralizar las infraestructuras que Hamas utilizaba para realizar ataques terroristas y lanzar cohetes contra civiles israelíes.

La Fuerza Aérea Israelí atacó las infraestructuras, incluyendo los túneles subterráneos y los sitios de lanzamiento de cohetes.

Las FDI alcanzaron docenas de objetivos en toda la Franja de Gaza, incluyendo sitios de almacenamiento y producción, puestos militares, túneles y plataformas de lanzamiento de misiles.

Durante la operación, las FDI también alcanzaron las casas de altos funcionarios de Hamás. En la noche del cuarto día de la operación, un avión de las FDI alcanzó tres edificios del gobierno de Hamás en el vecindario de Tel Awa, desde donde la organización terrorista administró, financió, planificó y llevó a cabo actividades terroristas.

La oficina del jefe de Hamás Ismail Haniyeh, el edificio del consejo legislativo en Gaza, y las casas de altos funcionarios de Hamás, Nizar Rayyan y Amrin Nabil; también fueron bombardeados. Las casas de estos últimos fueron atacadas debido a las armas escondidas allí. Rayyan y su familia fueron advertidos antes del ataque, pero se negaron a abandonar la escena.

Además, las FDI atacaron dos mezquitas que almacenaban cohetes Qassam y misiles Grad, debido a que Hamas utilizaba sitios civiles y religiosos para almacenar y lanzar misiles

El lanzamiento de cohetes contra Israel por las milicias de Gaza ha disminuido desde el ataque, si bien ambas partes se enzarzan cada varias semanas en una escalada de tensión que dura unos días. Estas escaramuzas y la consiguiente sensación en Israel de que el Ejército tiene que recuperar la “disuasión” obtenida en “Plomo Fundido” ha aumentado las voces dentro y fuera del Gobierno que piden una nueva invasión de la franja, aún más dura.

Paralelamente a estas redadas, las FDI abrieron repetidamente los cruces Kerem Shalom y Erez para permitir la entrega de ayuda humanitaria, alimentos, medicinas y ambulancias a la Franja de Gaza. En un caso, las FDI incluso autorizaron la transferencia de dos niños palestinos heridos y veinte pacientes crónicos de la Franja de Gaza a hospitales israelíes para recibir el tratamiento médico necesario.

Una semana después del comienzo de la operación, tropas armadas, de infantería y de artillería ingresaron a la Franja de Gaza en un esfuerzo por tomar el control de ciertos sitios de lanzamiento de la organización terrorista. Al mismo tiempo, sus unidades pidieron que decenas de miles de soldados de reserva se prepararan para ingresar a la Franja al día siguiente.

Las fuerzas terrestres involucradas en la operación llevaron a cabo maniobras terrestres y lograron muchos éxitos, todos con cobertura aérea y naval: se neutralizaron docenas de edificios con trampas explosivas, se descubrieron muchas armas, se arrestó a docenas de terroristas y se los llevó a Israel para interrogarlos, y cientos de terroristas resultaron heridos. Durante una misión, los paracaidistas que operaban en el área de El-Atatra, en el norte de la Franja de Gaza, encontraron un mapa que detallaba todas las trampas de bombas y áreas de operación y combate de Hamas, incluso en medio de la población civil.

Con este fin, dos semanas después del inicio de la operación, se estableció una “sala de operaciones humanitarias” en Tel Aviv para gestionar la transferencia de la ayuda y responder a las necesidades palestinas durante la operación. Al mismo tiempo, las FDI ordenaron un cese del fuego diario de unas pocas horas para permitir que la población civil de Gaza compre alimentos, suministros, medicinas y combustible.

Sin embargo la operación no marcó el fin de las actividades terroristas de Hamas, lo que llevó al ex comandante de las FDI, Benny Gantz a decir “No aconsejo a Hamás que ponga a prueba nuestro brío”, dijo antes de señalar que Israel no tendrá más elección que lanzar, tarde o temprano un nuevo ataque.

Dr. Mario Furman para Radio Jai

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai