Iair y Eitán Horn, argentinos, hijos de nuestro querido Itzik Horn

La angustia que se vive en nuestra emisora se entiende desde todos los lazos que nos unen a esta tragedia que vive Israel y todo el pueblo de la diáspora.

Itzik Horn, amigo y corresponsal de Radio Jai pide encontrar con Iair y Eitan, sus hijos, que se encontraban en el kibutz Nir Oz, cercano a la Franja de Gaza, cuando comenzó la agresión del grupo extremista.

Desde ayer vivimos en estado de desesperación alimentados por la incertidumbre de no saber nada.

Iair y Eitan, dos de sus hijos, también nacidos en argentina, están desaparecidos tras los ataques que lanzó el grupo extremista Hamas en Israel, el país donde los tres viven.

En diálogo telefónico y con el sonido de las sirenas de fondo, el impacto de los misiles que interceptan a los que atacan a Israel nos dice estar dispuesto a “escuchar lo peor”.

“Estoy dispuesto a escuchar lo peor, pero a saber algo. Dios no lo permita. Pero decís ‘los mataron’, bueno, los mataron, pero sabés. Ahora no sabés si están secuestrados, muertos tirados en algún lado… Esto es terrible, lo que sé solo lo sé por descarte”. Llamé a todos los hospitales, revisé todas las listas de muertos, empezamos recién esta mañana a ampliar y ver en detalle los videos que publicaban los medios de Gaza”

“Me siento mal, como puedo” Totalmente impotente. Con todos los contactos de difusión, a todos les pido que difundan… pero nadie sabe nada, y no te llaman, no hay una voz oficial que te llame.

“Mi hijo mayor, Iair, vive en el kibutz Nir Oz, que es de donde faltan los chicos; y mi hijo menor lo fue a visitar porque en Israel todavía era feriado. A primera hora de la mañana de ayer, que empezó esta brutal y salvaje invasión de los terroristas de Hamas, sonaron las primeras sirenas e intercambié con mi hijo mayor: ‘¿Estás en el refugio? Chau’”, Después cortaron internet, no había comunicaciones. Pero cuando volvió los llamábamos y no contestaron más…

Llamé a un amigo de mi hijo y el me dijo no están, y yo le digo qué significa no están?? No están, los buscamos por todo el kibutz, no los encontramos…

Nadie del gobierno de Israel tomó contacto para avisar si podrían llegar a estar secuestrados y que las demás familias que intuyen eso es porque reconocieron a sus allegados en videos difundidos por redes sociales. A Iair y Eitán no los vimos.

“Me puse en contacto con los hospitales de la zona para ver si los recibieron como heridos, con documentos y sin documentos, y no hay ningún tipo de confirmación. A algunos lugares mandé fotos, pero acá donde vivo los caminos están cerrados. La orden es no alejarse de los refugios porque Hamas y la Yihad Islámica siguen disparando.

Al momento de cerrar esta nota estábamos al teléfono con él… las sirenas de fondo, el ruido de los impactos cercanos y la esperanza que D.os los esté protegiendo.

Itzik Horn además de corresponsal de nuestra emisora ha sido un destacado profesional de la comunidad judía Argentina antes de emigrar a Israel. Su hijo Yair supo tener en nuestra emisora un ciclo de humor. Su chispa y particular humor es una herencia directa de su padre.

