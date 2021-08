Human Rights Watch: Grupos de Gaza cometieron crímenes de guerra y mataron a palestinos con lanzamientos fallidos

Grupo de derechos humanos condena a Hamas por los ataques a áreas civiles israelíes durante el conflicto de mayo, confirma que algunos cohetes mataron a habitantes de Gaza cuando se quedaron cortos en la sección norte del enclave costero.

Los mortíferos disparos de cohetes y morteros contra ciudades israelíes por parte de grupos terroristas palestinos durante el conflicto de mayo en Gaza constituyeron crímenes de guerra, denunció Human Rights Watch el jueves. El grupo de derechos humanos con sede en Nueva York analizó los ataques de Gaza que resultaron en la muerte de 13 personas en Israel, incluido un niño de 5 años y una niña de 16, y heridas a decenas más.

Los cohetes que fallaron o se quedaron cortos también mataron o hirieron a “un número indeterminado de palestinos en Gaza”, dijo el grupo. De los más de 4.360 cohetes no guiados y obuses de mortero disparados contra centros de población israelíes entre el 10 y el 21 de mayo, aproximadamente 680 fallaron y se quedaron cortos en la Franja de Gaza, según las Fuerzas de Defensa de Israel.

Israel, en respuesta a los ataques con cohetes, lanzó extensos ataques aéreos en el enclave, matando a casi 250 palestinos, de los cuales las FDI dijeron que unos 200 eran combatientes. Human Rights Watch también ha acusado a Israel de crímenes de guerra en el conflicto.

“Los grupos armados palestinos durante los combates de mayo violaron flagrantemente la prohibición de las leyes de la guerra sobre ataques indiscriminados al lanzar miles de cohetes no guiados hacia ciudades israelíes”, dijo Eric Goldstein, director interino de la división de HRW para Oriente Medio y África del Norte.

HRW dijo que determinó que al menos un cohete lanzado por grupos terroristas mató a siete personas e hirió a 15 en Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, el 10 de mayo.

El grupo dijo que basó su hallazgo en entrevistas con testigos, visitas al sitio, una inspección de los restos del cohete y una revisión de las imágenes de video. “El cohete, lanzado alrededor de las 6 de la tarde del 10 de mayo, aterrizó en la calle Mártir Saleh Dardona, a unos 20 metros de la Mezquita Omari, en Jabayla. Tres adultos y un niño que estaban en la calle en ese momento dijeron que vieron un cohete elevarse hacia el cielo sobre ellos y luego caer a la calle. Dos de los adultos dijeron que vieron el cohete que venía del noroeste. Una cuarta persona escuchó el sonido del lanzamiento de un cohete y lo vio golpear frente a su tienda ”, dijo HRW en su informe.

El cohete mortal y otros cinco fueron lanzados desde una zona comercial y residencial a un kilómetro de distancia, dijeron testigos. Se dijo que los seis afectaron la misma zona en el norte de Gaza.

La metralla del cohete fue examinada por HRW, que dijo: “Los restos indican que las armas utilizadas eran cohetes similares en tamaño y carga útil a los cohetes de artillería no guiados de tipo Grad. El tamaño y la escala de la explosión y los daños por fragmentación en las paredes cercanas al lugar coincidieron con la detonación de este tipo de munición “.

Hamas no ha proporcionado ninguna información sobre cuántos cohetes no llegaron a la frontera con Israel, ni sobre cuántos civiles palestinos fueron alcanzados como resultado. HRW dijo que no había estimaciones independientes precisas.

El informe se produjo un día después de que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, condenara “la existencia y el uso potencial por parte de grupos armados palestinos” de túneles debajo de sus escuelas en Gaza, diciendo que ponían a los alumnos y al personal “en riesgo”.

La agencia emitió su declaración luego de una demanda del embajador israelí ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, de que se congelaran los fondos de la agencia después de que la emisora ​​pública Kan informara que Hamas impidió que los inspectores de la ONU inspeccionaran un túnel cerca de una escuela que opera.

HRW también ha acusado previamente a Israel de crímenes de guerra, por ataques que mataron a civiles, dijo que no había “objetivos militares evidentes en las inmediaciones” durante el conflicto que terminó con un alto el fuego el 21 de mayo.

Las FDI han dicho que solo apuntan a sitios utilizados por grupos terroristas con sede en Gaza.

En el informe del jueves, el grupo de derechos humanos citó declaraciones de los gobernantes islamistas de Hamas de Gaza y otros grupos terroristas que anunciaban bombardeos de cohetes en Tel Aviv y otras ciudades israelíes.

Después de una de esas declaraciones, la metralla de un cohete mató a una mujer israelí de 63 años al sur de Tel Aviv. Otro cohete mató a un padre y a su hija adolescente en Lod, una ciudad a unos 20 kilómetros (12 millas) de Tel Aviv.

“Según el derecho internacional humanitario o las leyes de la guerra, las partes en conflicto solo pueden atacar objetivos militares”, dijo Human Rights Watch, y agregó que “lanzar cohetes de este tipo para atacar áreas civiles es un crimen de guerra”.

El grupo sugirió que la Corte Penal Internacional, que está investigando las denuncias de crímenes de guerra israelíes, también aborde “los ataques ilegales con cohetes palestinos contra Israel, así como los ataques israelíes ilegales en Gaza”.

En abril, HRW acusó a Israel de cometer el crimen de “apartheid” al tratar de mantener la “dominación” judía sobre los palestinos y su propia población árabe, una acusación que Israel rechazó firmemente.

Fuente: The Times of Israel

