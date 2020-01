“Reeditan la fantasía de que los judíos emitimos a otro poder”

El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, comentó acerca de la falsa acusación contra él por parte de Horacio Verbitzky, director del portal “El Cohete a la Luna”.

Waldo Wolff manifestó: “Me acusan de haber cobrado 23.000 dólares” y agregó que tomó conocimiento el sábado a la noche cuando el periodista Pablo Duggan publicó un tweet que decía “mañana Waldo Wolff la va a pasar muy mal”, y el mismo domingo a la mañana al entrar a una nota de “El Cohete a la Luna”, que detallaba que había cobrado 23.000 dólares solo por un día”.

Por otra parte, el diputado aseguró que publicó todo en las redes para desenmascarar la acusación falsa con la que planeaban ensuciarlo a él.

“En mi descargo presenté un informe a la Cámara pidiendo que me den por escrito mis viático del día 11 y 12 de junio, y me mandaron inmediatamente un informe oficial, que se me autorizaba a mi a viajar al acto del atentado a la AMIA en Uruguay por la suma de 253 dólares”, amplió.

Además, el diputado Wolff, expresó: “Hice lo que una persona tiene que hacer para limpiar su nombre, circulando la información por todas las redes sociales”.

En otro aspecto, respecto al documental de Nisman que tanto ha dado que hablar, Waldo Wolff brindó su opinión: “No aporta nada nuevo y es una recopilación. Hay 18 jueces que piensan diferente a Rafecas y no citan a ninguno”.

Autorizada la reproducción por Radio Jai citando la fuente.