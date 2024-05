Eden Golan: La participante de Israel en Eurovisión está decidida a actuar incluso ante las amenazas de muerte

Eden Golan, la participante de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2024, está “abrumada por diferentes emociones” mientras intenta poner una cara valiente a ser una de las concursantes más controvertidas en la historia del concurso de canto.

Hablando a través de Zoom antes de las semifinales que se llevarán a cabo el jueves, Golan, que tiene un gran equipo de seguridad a cuestas, ni siquiera puede revelar si está hablando desde su habitación de hotel en Malmö, Suecia, tales son las consideraciones de seguridad.

A pesar de que la agencia de seguridad israelí Shin Bet le dijo que no saliera de su habitación de hotel, el domingo por la noche Golan, de 20 años, hizo una aparición sorpresa para unirse a la pequeña comunidad judía de Malmö para conmemorar Yom HaShoah, mientras que sus compañeros concursantes asistieron a la cena de gala de apertura de Eurovisión.

“Era lo más importante para mí estar allí y es algo que nunca olvidaré”, dice Golan, quien dirigió a la comunidad cantando “Hatikvah”.

“Creo que era comprensible que necesitara estar allí. Era importante mostrar por lo que ha pasado nuestra nación. Quería encender una vela por todas nuestras hermosas vidas, todas las vidas que hemos perdido. Fue un día triste”, dice la cantante.

Golan dice que cree en “la buena energía y la buena gente” (Foto: Getty)

Es hermética sobre lo onerosa que ha sido la controversia en torno a su actuación, desde las amenazas de muerte a las que ha sido sometida hasta los llamamientos a los concursantes y espectadores para que boicoteen Eurovisión este año por la inclusión de Israel. En cambio, dice con una sonrisa en el mundo del espectáculo: “He estado viendo Malmö aquí y allá. Tenemos un gran equipo de seguridad que ha estado cuidando de mí y de toda la delegación. Estoy muy feliz de estar aquí, es un gran honor, especialmente mostrar mi voz, y Malmö me ha tratado bien”.

Y añade: “He disfrutado actuando en el escenario, he tenido dos ensayos hasta ahora, y estoy deseando ver al público y sentir su energía”. Su primera actuación en directo será en las semifinales; mientras que los participantes de los cinco mayores patrocinadores financieros de Eurovisión, incluido el Reino Unido, se clasifican automáticamente para la final, el resto de los países debe competir en rondas clasificatorias.

Si Golan logra que su pegadiza balada pop “Hurricane” pase la clasificación entonces actuará en la final del sábado y el público británico podrá votar por ella.

En cuanto a las protestas contra su inclusión en el concurso de canciones, se limita a decir: “Sabes, no he visto ninguna y no pienso ir a ninguna”.

Nacida en Israel de padres rusos, esta no es la primera incursión de la cantante en Eurovisión. Golan, quien creció en parte en Rusia asistiendo a una escuela de habla inglesa, actuó por primera vez ante miles de personas a la edad de 11 años cuando fue la representante de Rusia en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior, terminando quinta. En 2018, apareció en una versión rusa de The Voice y fue incluida en una banda de chicas llamada The Cosmos Girls, pero su familia regresó a Israel después de la invasión de Ucrania en 2022.

Mientras era una estrella en Rusia, experimentó el antisemitismo allí. Reflexionando sobre el tiempo que pasó allí, dice: “Siempre me sentí como una extraña allí; Nunca fui realmente parte de ellos”.

Eurovisión se ha visto presionado para eliminar a Israel, que ha ganado el concurso cuatro veces, del concurso este año debido a su respuesta a Hamas en Gaza, y los críticos señalan que Rusia fue prohibida después de su invasión de Ucrania.

El fin de semana, Jean Philip de Tender, director general adjunto de la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el concurso, dijo que otros miembros habían acordado que Israel no debería ser expulsado porque la emisora pública israelí Kan había “cumplido con todas las obligaciones” enumeradas en las reglas del concurso. Las circunstancias fueron diferentes en cuanto a la participación de Rusia en la competencia de Eurovisión, agregó de Tender.

El representante del Reino Unido, Olly Alexander, es uno de los varios concursantes de Eurovisión que en marzo firmaron una declaración conjunta en la que pedían “un alto el fuego inmediato y duradero” en la guerra entre Israel y Hamás. En diciembre, firmó una carta separada, del grupo activista LGBTQ+ Voices4 London, que caracterizaba a Israel como un estado de “apartheid” y afirmaba que estaba actuando para “limpiar étnicamente la tierra”.

Sin embargo, ha rechazado los llamamientos de otro grupo, Queers for Palestine, para boicotear el concurso, diciendo que tal medida “no nos acercaría más a nuestro objetivo compartido”. Al tiempo que instó a la “seguridad de todos los civiles en Palestina e Israel”, Alexander también pidió “la devolución de todos los rehenes”.

Al comentar sobre sus compañeros de Eurovisión, Golan es positiva: “Solo he conocido a algunos de los otros concursantes y fueron súper amables, realmente agradables”, dice.

“Estoy emocionada de conocer a más de ellos. No había tenido ningún comentario desagradable, o al menos no en mi cara.

“Trato de no entrar [en la reacción violenta a la participación de Israel] porque creo en la buena energía y en la buena gente. Me estoy centrando en la gran cantidad de apoyo que he tenido. Estar unidos por la música es el lema de Eurovisión y tengo gente de todo el mundo que me envía mensajes de amor y apoyo y eso es todo en lo que me estoy enfocando”.

Y añade: “No estoy cegada ni delirante por el odio, pero creo sinceramente que la música une, lo he experimentado. Recibo mensajes de personas de diferentes opiniones, pero se han conectado con la música, la canción y el canto.

Sobre sus posibilidades de ganar, es circunspecta: “No tengo expectativas muy altas, pero creo que tengo una gran canción y todo es posible”.

Su comportamiento duro y entrenado en los medios de comunicación solo se resquebraja cuando la discusión se centra en los crecientes incidentes de antisemitismo registrados en toda Europa, particularmente en el Reino Unido, desde el 7 de octubre. Su mensaje para los lectores de JC es a la vez conmovedor y desafiante: “Mantengan la cabeza en alto. Somos un pueblo hermoso que necesita estar orgulloso de lo que somos. Somos una gran familia y nunca dejaremos de mostrar nuestro amor y nuestra unidad”.

Por Nicole Lampert

Fuente: Jewish Chronicle

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai