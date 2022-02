El galán cubano judío que ¿conquistó a Jennifer Lopez?

A primera vista, es el típico galán carilindo de telenovelas latinoamericanas. Pero en sus cuentas en las redes sociales abundan las referencias a sus raíces judías y fotos del Muro de los Lamentos y de soldados israelíes

Es uno de los actores latinos de moda, la novela que protagoniza fue adquirida por Netflix y las páginas de las revistas de la farándula no dan abasto con las historias sobre este cubano de origen judío que -afirman- conquistó el corazón de Jennifer López

La noticia sobre el romance con la famosa cantante parece ser, en todo caso, una maniobra publicitaria en medio de versiones sobre la presunta separación de Levy de su esposa, la estadounidense Elizabeth Gutiérrez, también actriz de telenovelas.

Es que el actor publicó en sus cuentas en las redes sociales un llamativo anuncio sobre una separación con la madre de sus dos hijos, un posteo que “fue rápidamente borrado”, según reportaron oportunamente los medios de comunicación hispanos.

Este ida y vuelta fue el momento ideal para reflotar la historia sobre el supuesto romance de Levy y Lopez, que habría ocurrido cuando la diva nacida en Nueva York convocó al cubano para participar en uno de sus videos… en el 2011.

“La cantante recurrió a la hermosura del cubano para que apareciera en el video de una de sus canciones, para ser más preciso ‘I’m into you’”, explicó, por ejemplo, el diario mexicano El Heraldo. Del video “se pueden encontrar imágenes donde se ven los dos muy enamorados disfrutando de un atardecer en las playas de la Rivera Maya”, añadió.

La cuestión es que los rumores sobre la separación de Levy y su esposa pueden o no ser ciertos. Y lo mismo ocurre con las versiones sobre el supuesto romance con Lopez hace una década.

“Siempre combatir la oscuridad con luz, responder al odio y la violencia con actos de amor y bondad”

Lo que sí es cierto es que Levy -ahora protagonista de una remake de “Café con aroma de mujer”, un éxito en la plataforma Netflix- es de ascendencia hebrea y habitualmente sube a sus redes sociales posteos referidos a Israel y los judíos.

Por ejemplo, pocos días después del ataque antisemita contra la sinagoga Tree of Life, de Pittsburgh, en el estado norteamericano de Pennsylvania, que el 27 de octubre del 2018 dejó once muertos, el actor publicó un largo comentario en Instagram.

“El pasado sábado por la mañana un malvado cobarde ingresó a la sinagoga Tree of Life y asesinó a once judíos que estaban allí para orar a Dios, entre ellos una anciana de 97 años”, escribió Levy en aquella ocasión.

Luego, en un recordatorio de sus dos raíces, el actor afirmó que, “entre sus razones para odiar a los judíos, el atacante estaba molesto por el apoyo judío a los inmigrantes latinoamericanos” en Estados Unidos.

“Me inspira la respuesta judía a ataques inimaginables como este, que es siempre combatir la oscuridad con luz, responder a actos de odio y violencia sin sentido con actos de amor y bondad“, añadió.

Junto al posteo -que generó más de 138.000 “likes” en la cuenta del actor, que tiene en Instagram casi diez millones de seguidores-, Levy subió una fotografía en la que se lo puede ver rezando frente al Muro de los Lamentos, una imagen tomada durante su visita a Israel en el 2017.

Según comentó en aquel momento la revista People en Español, “su mayor anhelo era viajar de Cuba a la tierra de sus ancestros para visitar a sus familiares”.

De aquel viaje permanecen, también en las redes sociales, numerosas fotografías de Levy: en el Kotel, junto a un grupo de jóvenes soldados mujeres de la Fuerzas de Defensa de Israel o bautizándose en las aguas del río Jordán.

Es que Levy, nacido en los alrededores de La Habana en 1980, tiene orígenes judíos pero -según contó en diversas entrevistas- creció en un hogar no religioso. Ahora que está instalado en Miami, y como un buen típico estadounidense multicultural, observa un poco de cada religión.

La herencia judía le llega de parte de su abuelo y su madre Barbara, que lo tuvo de soltera y conservó el apellido Levy. Poco antes de cumplir los 15 años, William, sus hermanos y su madre lograron emigrar a Miami, gracias a que su padrastro había conseguido asilo político en Estados Unidos.

En el 2012, cuando comenzaba a despuntar su fama a nivel nacional, gracias a las telenovelas y a su participación en el programa “Dancing With the Stars”, el New York Post le dedicó un simpático artículo.

Su familia recibía algo de dinero de grupos judíos que enviaban ayuda a Cuba

El actor “es una estrella de telenovelas nacida en Cuba con un nombre poco común y una historia colorida”, le explicaba el diario a sus lectores en un artículo titulado “A nadie no le gusta William Levy”.

“Adoptó su nombre artístico para honrar el lado de la familia de su madre (su abuelo materno era judío)”, contaba el Post.

