Spielberg dona el dinero del Premio Génesis a organizaciones sin fines de lucro

Steven Spielberg dijo que donará su Premio Génesis de $ 1 millón a 10 organizaciones sin fines de lucro que trabajan por la justicia racial y económica.

El director de cine y su esposa, la actriz Kate Capshaw, igualarán esas donaciones con un millón de dólares.

En febrero, Spielberg recibió el prestigioso Premio Génesis 2021 de Israel en reconocimiento a su contribución al cine, sus trabajos filantrópicos y sus esfuerzos por preservar la memoria del Holocausto.

“Estados Unidos se enfrenta a una crisis y nuestra responsabilidad es actuar ahora”, dijo Spielberg en un comunicado, y agregó que el judaísmo y la historia judía proporcionan “los preceptos éticos que nos ordenan trabajar por un mundo más justo y equitativo”.

Spielberg donará a Avodah, Black Voters Matter, Collaborative for Jewish Organizing, Dayenu: A Jewish Call to Climate Action, Jewish of Color Initiative, Justice for Migrant Women, National Domestic Workers Alliance, Native American Rights Fund, One Fair Wage and Religious Action Centro de reforma del judaísmo.

