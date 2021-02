Estrella judía de Tik Tok pide a sus fans luchar contra el antisemitismo

La estrella de las redes sociales Baby Ariel, nacida en Estados Unidos de padre panameño y madre cubana judía, lanzó una campaña en la que llamó a sus millones de seguidores en internet a combatir el antisemitismo y al odio de base racial, religiosa o sexual.

“Como joven de ascendencia judía e hispana, he recibido una buena cantidad de odio en las redes sociales a lo largo de los años”, arrancó el mensaje que publicó Baby Ariel, quien se hizo famosa en todo el mundo gracias a las canciones que difundió a través de la plataforma TikTok.

“Creanme, siempre duele recibir odio por ser quien eres”, continuó la influencer y cantante. “Pero el tipo de odio del que quiero hablar hoy -continuó- no es del tipo de los mensajes desagradables online o el odio en las redes sociales, sino del odio que mata”.

“darkness can not drive out darkness;

only light can do that.

hate can not drive out hate;

only love can do that.” – MLK Jr. #smashhate #neveragain pic.twitter.com/B5W7n2XeWE

— baby (@BabyAriel) January 27, 2021