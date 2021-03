La importancia de la Cuenta del Omer

El sábado 27 de marzo comenzó la festividad de Pesaj y culmina el próximo domingo 4 de abril. Asimismo, el 28 del mismo mes comenzó la Cuenta del Omer. Para ello, Radio Jai dialogó con el Rabino Yerajmiel Barylka, quien dio detalles acerca de qué significa esta última.

“La Cuenta del Omer, llamada en hebreo Sefirat Haomer, es el nombre que le damos al cómputo de los 49 días, y se comienza a llevar a partir de la segunda noche de Pesaj y se continúa hasta la fiesta de Shavuot que vendría a ser el día 50”. “Consiste en contar los días y las semanas que van pasando desde el primer día en el que se llevaba la ofrenda del Omer al templo de Jerusalem”.

“La cuenta comienza en la segunda noche de Pesaj según el judaísmo rabínico. Los caraitas y otras religiones interpretan versículos bíblicos diferentes que al final termina cerca dado que, por lo general, también se inicia cerca y la diferencia puede ser de unos días”.

Desde el punto de vista religioso. “Lo único que se agrega todas las noches es el conteo con la bendición clásica que dice que bendecimos a Dios nuestro señor Rey del mundo que nos has ordenado cumplir con la Cuenta del Omer”. “Con el tiempo se agregaron algunas plegarias bonitas que también le dan un significado extra a esos días”.

Con respecto a la adjudicación de las plagas para aquellos que tienen malas actitudes o comportamientos, Barylka manifestó: “No coincido con establecer una relación directa e inmediata de la acción de la persona, y mucho menos cuando se trata como en el caso que está atravesando todo el mundo, independientemente de que eventualmente perdimos el respeto por la naturaleza”. También expresó: “No creo que lo que nos está azolando, la terrible pandemia del Covid-19, tenga que ver con un castigo divino específicamente porque nosotros no nos estamos comportando bien”. Aunque admitió que “es cierto que nos estamos comportando muy pero muy mal con las vacunas de la pandemia, y no es ningún secreto de que en tantos lugares desgraciados se cuelan para conseguir las vacunas que no les corresponde”.

Por último, hizo referencia a los políticos y la mala distribución de las vacunas en muchos lugares del mundo. “Eso merecería una terrible pandemia porque esa gente, muchas de las cuales son autoridades de naciones que nosotros conocemos, no merecen estar un día en el poder cometiendo ese tipo de injusticias discriminando a las personas más necesitadas”.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente