“Hay una disputa permanente dentro del gobierno, hay poca conducción legitimada”

Silvia Mercado, reconocida periodista argentina, autora de “El inventor del Peronismo”, dialogó con Radio Jai, donde brindó detalles del operativo vacuna Sputnik V.

Mercado señaló que, efectivamente hay un problema severo con la Sputnik V del instituto Gamaleya, y que, el fondo ruso de inversión directa no pudo cumplir con el contrato que firmó con la Argentina, pero aclaró que hay que reconocer que es el problema que están teniendo las vacunas en todas partes del mundo, que están en un proceso complejo de producción. “Evidentemente es un problema global que se manifiesta dentro de cada una de las fronteras, y que eso a la Argentina iba a impactarle”.

La periodista consideró que el gobierno nacional se ha manejado con demasiada ansiedad, que no ha sido correcto en la manera de informar a la población. Y que se sabe – aunque el Presidente no lo diga abiertamente- es que él no tenía un acuerdo particular con la Sputnik, y que se vio obligado a “aprovechar lo que tenía en el verano”.

“La verdad es que el primer contrato fue con AstraZeneca, que siempre dijo que la llegada sería a mitad de año, que después aceptó decir que venía a partir de abril, y finalmente, el gobierno los fuerza a decir que sería en marzo”, indicó la periodista. Y explicó que, en ese contexto ligado al deseo de dar un mensaje de que la Argentina iba a empezar a vacunar antes, es que se hace este acuerdo con la vacuna rusa. Seguramente habrá también un tema ideológico en medio de algún sector del Frente de todos.

Aseguró que hay dificultad para manejar el día a día dentro del gobierno, y que lamentablemente, “el verano no va a estar cubierto, por lo menos no lo estará de la manera que el gobierno pretendía”.

Informó que, desde el fondo ruso de inversión directa y del instituto Gamaleya reconocieron la responsabilidad sobre la demora.

“Estamos en una situación compleja, porque ahora es difícil creer que, en dos o tres semanas, esto estará resuelto. Off de record, ellos le dicen al gobierno que van a tratar de acelerar la operación, que en febrero enviarán un millón de dosis, y esa, es una información mayor a la que figura en el comunicado de Prensa”.

La incertidumbre que hay en la Argentina y en muchas partes del mundo provoca disgusto en la población, hay una crisis global que no se logra resolver bien y que, en este escenario difícil, el gobierno debería haber apelado a la prudencia y “haber boqueado menos”. Debía haber esperado a que llegaran las vacunas para enorgullecerse. Lo cierto es que ”hay una disputa permanente dentro del gobierno, hay poca conducción legitimada, es difícil”, sostuvo.

A fin de mostrar lo difícil que es gestionar la compra y llegada de las vacunas, Mercado contó detalles sobre el último vuelo para traer la Sputnik, cuando los rusos informaron a último momento que no podrían cumplir con el envío de 600 mil dosis al que se habían comprometido, y que el avión de Aerolíneas Argentinas que iba a salir, no lo haría. Precisó que Axel Kicillof realizó una gestión- “hay que reconocerle al gobernador haber sido el primero en negociar con los rusos y que lo hizo de una manera prolija y ordenada a través de la Embajada Rusa en la Argentina”- y logra conseguir 220 mil dosis. Se lo informa al presidente Fernández, quien autoriza la salida del vuelo para esa misma noche. El avión sale, sin saber a ciencia cierta cuántas dosis irían a traer, pero que se sabía que iban a ser menos. “Todo se comunicó en ámbitos inadecuados, en medio de un desorden descomunal”.

Consideró que este es un momento muy complejo, cruzado por tensiones de todo tipo, y que, en medio de esto, está la gente, que tiene miedo de contagiarse, o de estar transitado la enfermedad sin saberlo.

Acerca de la denuncia que hiciera el periodista Nicolás Wiñasky acerca de la versión sobre un acuerdo con Rusia para la instalación de una base, destinada a desarrollar una suerte de GPS ruso, la periodista confesó haber recibido esa información de la misma fuente, y sostuvo que “cualquier acuerdo con los rusos en ese sentido, tiene que pasar por el Congreso” y que es probable que el Frente de Todos lo haga pasar cuando tenga mayoría en ambas Cámaras, dado que hoy solo tiene mayoría en el Senado. Y remarcó que, “por eso, le parece que hay que estar muy atentos con las próximas elecciones legislativas”.

Por CL/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.