Los libros sobre judaísmo que leía la más famosa jueza de Estados Unidos

La primera magistrada judía en la historia de la Corte Suprema estadounidense (luego se sumaría a esa lista Elena Kagan), RBG tuvo importante incidencia en numerosos fallos sobre discriminación, género y derechos de las mujeres y de los votantes.

En cuanto a su religión, alguna vez declaró: “soy jueza, nacida, criada y orgullosa de ser judía”. Para Bader Ginsburg, “el reclamo de justicia, de paz y de iluminación atraviesa toda la historia y la tradición judía”.

A la jueza se le concedió, en el 2018, una edición especial del Genesis Prize, llamado el “Nobel Judío”, que recibió durante una ceremonia en Tel Aviv. En aquella ocasión, pronunció un discurso en el que citó a Isaac Bashevis Singer y habló de Anna Frank, Emma Lazarus y Henrietta Szold.

Por eso no resultó para nada llamativa la existencia de varios valiosos libros de temáticas judías e israelíes en la biblioteca subastada.

Un primer lote formado por doce libros de asuntos históricos contenía volúmenes como “From Haven to Home: 350 Years of Jewish Life in America”, de Michael Grunberger, “George Washington and the Jews”, de Fritz Hirschsfeld, y “Judgement in Jerusalem: Chief Justice Simon Agranat and the Zionist Century”, de Pnina Lahav, todos dedicados por sus autores.