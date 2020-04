La serie que muestra la vida de los adolescentes transgénero antes de enrolarse en las FDI

Este mes, Noam Kaniel, de 19 años, será reclutado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Como todos los nuevos reclutas, él está emocionado y nervioso. Sin embargo, Kaniel tiene el desafío adicional de estar entre las muy pocas personas transgénero que sirven en las FDI.

Kaniel es uno de los cuatro adolescentes transgénero que aparecen en “Transkids”, una serie documental de televisión de cinco partes que se emitió por primera vez en el canal israelí yesDocu en marzo de 2019, y ahora está disponible a través de la transmisión VOD. También se proyectó una versión cinematográfica en festivales internacionales de cine.

Nominada a cuatro premios de la Academia Israelí de Cine y Televisión de 2020, “Transkids” es una ventana fascinante y sensible a la vida de estos jóvenes con disforia de género y sus familias. Los adolescentes son de diferentes ciudades y de diferentes orígenes religiosos y socioeconómicos, pero todos deben lidiar con las realidades comunes de la vida israelí, incluido el servicio militar obligatorio.

En particular, las familias de los adolescentes apoyan a sus hijos a través de sus transiciones, algo que no se puede dar por sentado.

“Mi familia y yo tomamos una decisión deliberada para participar en este proyecto. Queríamos contrarrestar la representación negativa en los medios de comunicación de las personas transgénero y sus familias. Queríamos demostrar que puede ser diferente, que puede haber buenas relaciones entre los adolescentes trans y sus padres ”, dijo Kaniel.

Filmada durante cuatro años por la directora y productora nominada al Emmy, Hilla Medalia , la serie hace que los espectadores conozcan los efectos emocionales, físicos y sociales de los tratamientos hormonales y las cirugías que convierten los cuerpos femeninos jóvenes en masculinos, y viceversa.

Es incómodo ver a Liron Matzas retorcerse de dolor cuando ingresa a un procedimiento para recuperar y almacenar sus óvulos, lo que decide hacer antes de comenzar a tomar andrógenos. Resultó que las hormonas estimuladoras del folículo administradas antes del procedimiento causaron un quiste grande en uno de sus ovarios, causando su agonía.

Es igualmente difícil observar que Matzas y otro de los adolescentes, Ofri Shemesh, se someten a mastectomías, lo que se conoce como “cirugía superior” en el mundo transgénero. Igual de firme respecto a querer hacer cambios físicos es Romy Abergel , una adolescente transgénero de hombre a mujer, interesada en la cirugía de la parte inferior. Ella, sin embargo, se ve frustrada (mientras tanto) por el hecho de que es ilegal antes de los 18 años y también extremadamente costosa.

Todo el tiempo, sus mayores están allí para ellos, a pesar del conocimiento insoportable de que los diversos tratamientos hormonales y cirugías son permanentes e irreversibles. Los padres y abuelos pasan por un proceso de duelo cuando el exterior de su hijo o hija se alinea con quienes sienten que siempre han estado en el interior.

“Nadie elige ser transgénero. Ninguno de esos niños se despertó una mañana y decidió ser trans. Es algo más fuerte que ellos mismos ”, dijo Medalia.

Este apoyo familiar es crucial. Kaniel menciona en la película que no conoce a ningún adolescente transgénero que en algún momento no haya pensado en el suicidio. Su declaración está respaldada por estadísticas que indican que las personas transgénero tienen un mayor riesgo de suicidio debido en parte a la falta de apoyo familiar.

Medalia, de 42 años, vivía y trabajaba en Nueva York cuando se interesó por primera vez en el tema de los niños y adolescentes transgénero, pero decidió hacer “Transkids” solo una vez que se mudó a Tel Aviv hace cinco años. Al hacer su serie específicamente sobre adolescentes israelíes, podría incluir el tzav rishon, el llamado inicial obligatorio para el servicio militar que todos los israelíes experimentan a los 16 años y medio. El tzav rishon involucra entrevistas, pruebas cognitivas y exámenes físicos. Todo esto ayuda a los militares a decidir la posición en la que la persona debe servir una vez que son reclutados, generalmente poco después de cumplir 18 años y haber completado la escuela secundaria.

Los cuatro temas de la serie responden de manera diferente al enrolamiento de la convocatoria. Para Kaniel, que vive en un asentamiento ortodoxo moderno ubicado en la Línea Verde, siempre fue un hecho que se uniría a las FDI. A pesar de una advertencia de su hermano mayor, un oficial de carrera, sobre la insensibilidad que presenció hacia los soldados transgénero, Kaniel está decidido a servir.

“En realidad, estoy perturbado por los obstáculos colocados frente a las personas transgénero que quieren servir. Nos preguntan si queremos servir, y que yo sepa, la mayoría de las personas transgénero deben someterse a evaluaciones psicológicas. Debería ser automático que sirvamos”, dijo Kaniel.

Según las FDI, hay docenas de personas transgénero que actualmente sirven en el ejército, aunque el número exacto no se puso a disposición de The Times of Israel.

Cuando se les preguntó acerca de los adolescentes transgénero y el proceso de enrolamiento, las FDI declararon que esas personas pasan por el mismo proceso que todos los demás y se les asignan roles en el ejército que satisfacen las necesidades de las FDI, teniendo en cuenta factores individuales. Están redactados como el género con el que se identifican. Los soldados transgénero reciben apoyo de sus comandantes y de alguien especialmente asignado en el Asesor de Asuntos de Género de la unidad del Jefe de Estado Mayor . Como todos los soldados, reciben atención médica a través del servicio médico de las FDI. La única consideración especial que reciben los soldados transgénero es con respecto a los arreglos para dormir, bañarse y ir al baño.

Las cosas fueron mucho más difíciles para Ofer Erez cuando fue reclutado para las FDI en 2012. Ahora el director de asuntos públicos del Centro de Acción Religiosa de Israel (IRAC), Erez fue el primer oficial transgénero en las FDI, y sirvió por un total de seis años.

“Quería ser honesto con las FDI, pero también tenía miedo a la transfobia. En el momento en que fui reclutado, las FDI no sabían cómo manejarlo”, dijo Erez, de 26 años, sobre el hecho de que se presentó como hombre, pero sus documentos de identificación decían que era mujer. (Recién a principios de este año, Israel comenzó a permitir que las personas transgénero cambien su género en sus documentos de identidad emitidos por el gobierno sin haberse sometido a una cirugía de reasignación de género. El comité de aprobación del gobierno ya no requerirá que las personas transgénero se sometan a terapia hormonal. Finalmente, el las directrices permiten que las personas de hasta 16 años cambien su género en sus identificaciones).

“Cuando pedí uniformes de hombres, me dijeron que no y me hicieron una evaluación mental”, dijo.

Como resultado, Erez “regresó al armario” al ingresar al ejército e hizo entrenamiento básico y entrenamiento avanzado como una mujer soldado. Fue solo cuando estaba hacia el final del curso de sus oficiales (al que fue admitido después de que se revisó su perfil psicológico) que salió no solo a sus superiores, sino también a sus compañeros cadetes.

“Salí en ese momento porque quería ayudar a preparar a mis colegas para tratar con personas como yo en el futuro. Fue en ese momento que comencé a servir como hombre y comencé el tratamiento hormonal ”, dijo Erez.

Según Erez, las FDI deben aceptar a una persona tal como es, especialmente cuando esa persona, como israelí, está obligada a servir. Al mismo tiempo, enfatizó que el ejército no es el marco adecuado para todas las personas transgénero.

“Apoyo preguntar a todos los adolescentes si quieren servir. No todos pueden encajar en el sistema militar, que es duro y estricto. Algunas personas no encajan en este tipo de organización, no solo las personas con disforia de género. Es por eso que las FDI se toman el tiempo para mirar a cada individuo y proteger a las personas de ser lastimadas”, dijo.

De los cuatro adolescentes que aparecen en “Transkids”, solo Kaniel y Abergel han sido reclutados. Shemesh está trabajando y Matzas está prestando servicio civil nacional.

“Tenía una fecha de enrolarse y obtuve una exención justo antes de que se suponía que debía presentarme para ser redactado”, dijo Matzas.

Matzas, de 20 años, dijo que era difícil para él funcionar en sistemas estructurados, especialmente en los que no quiere estar.

“El ejército es un lugar difícil. Conozco mis limitaciones y que las FDI no son un lugar para construirme. El proceso de transición me dejó con muchas cicatrices y todavía estoy resolviendo las cosas ”, dijo Matzas, quien es voluntario en un programa que hace terapia de equitación con adolescentes y adultos jóvenes discapacitados.

Los cuatro adolescentes “Transkids” están cada uno a su manera trazando su futuro como los hombres y mujeres jóvenes que siempre han sentido que eran. Al mismo tiempo, ser parte del documental les ha permitido reflexionar sobre el valiente camino que han tomado.

“Me ha ayudado a mirar hacia atrás y ver cuán fuerte soy como persona”, dijo Matzas.

Fuente: The Times of Israel.