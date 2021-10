Se anuncia el nuevo emoji de Hamsa

Se anunció un nuevo emoji de hamsa como parte de la nueva actualización 14.0 Unicode, que se espera que se lance a fines de 2021 o principios de 2022, informó The Jerusalem Post.

El emoji es un dibujo o signo que expresa una emoción o idea; se utiliza en la comunicación electrónica, en mensajes de texto y especialmente en las redes sociales.

Hamsa es un término de origen árabe que significa “cinco”, en referencia a los 5 dedos de la mano humana.

El hamsa está presente en varias doctrinas orientales, como en el judaísmo, el budismo y el islam, con sus significados propios de acuerdo a cada religión. El hamsa, es también llamado “mano de Mirian”, término utilizado en el mundo judío, aunque también conocido como “mano de Fátima” por los musulmanes, y por el budismo llamado “Abhaya Mundra”.

Como tal, es adoptado como un amuleto para la protección del mal de ojo, y de cualquier desgracia.

Se cree que el hamsa proporciona defensa contra el mal de ojo, que también tiene un emoji propio. El mal de ojo a veces se representa dentro del hamsa en el centro de la palma. La evidencia de judíos que usaban la hamsa se remonta a la España medieval .

Se ha visto a varias celebridades usando joyas asociadas con el hamsa en los últimos años. En 2014, una foto de Jay-Z con una cadena de hamsa alrededor de su cuello en un partido de la NBA.

Meghan Markle también lució un hamsa en un anillo.

#MeghanMarkle the Duchess of Sussex, wearing our #HamsaRing at the Royal Variety Charity yesterday! #kismetbymilka #movingforward #duchessofsussex pic.twitter.com/pwU9hhah9t

— KismetbyMilka (@kismetBYmilka) December 19, 2018