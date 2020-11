Israel Horovitz, dramaturgo acusado de agresión sexual, muere a los 81 años

Israel Horovitz, un famoso dramaturgo que más tarde fue acusado de agresión sexual, murió de cáncer, según The New York Times. Tenía 81 años.

Horovitz escribió más de 70 obras de teatro y fue el director artístico fundador de Gloucester Stage en Massachusetts. Entre sus obras más conocidas se encuentran “Line”, “Park Your Car in Harvard Yard”, “The Primary English Class”, “The Widow’s Blind Date” y “The Indian Wants the Bronx”. También escribió guiones, incluida la película de 2014 “My Old Lady”, protagonizada por Kevin Kline y Maggie Smith.

Un artículo de 2017 en The Times detalló las acusaciones de nueve mujeres, incluidas actrices que habían trabajado con él, alegando que fueron agredidas sexualmente por Horovitz. Uno acusó al escritor de violación.

El Gloucester Stage cortó lazos con él después de que salieron a la luz las acusaciones. En ese momento, Horovitz afirmó haber tenido “un recuerdo diferente de algunos de estos eventos”, pero se disculpó en una declaración al periódico.

Entre los seis hijos de Horovitz se encuentra Adam Horovitz, quien fue miembro de los Beastie Boys.

Por DF/RJ

Con información de JTA