Gene Simmons de Kiss revelará mural del héroe católico polaco del Holocausto

Por Mike Wagenheim

Artists 4 Israel está ampliando su serie de murales en honor a los Justos de las Naciones. Lo está haciendo con un “beso” esta vez.

El colectivo , que recluta a artistas para combatir el antisemitismo y el fanatismo antiisraelí a través de su trabajo, presentará su cuarto mural el 26 de febrero en homenaje a los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto.

La celebración en el centro de Los Ángeles honra a Irene Gut Opdyke , una católica polaca que salvó a 12 judíos de una muerte segura, ocultándolos en el sótano de la casa de un comandante nazi. (Ella murió en 2003.)

El artista Andrew Hern creó el mural de 60 pies por 15 pies para el distrito de las artes de la ciudad. Los oradores invitados al evento incluyen a Jeannie Opdyke Smith , hija de la heroína del mural, y Elan Carr, ex enviado especial del Departamento de Estado de EE. UU. para monitorear y combatir el antisemitismo.

Gene Simmons, la estrella de rock israelí-estadounidense de la banda Kiss, tiene previsto aparecer como invitado especial. Nacido como Chaim Witz, el cantante proviene de una familia profundamente afectada por el Holocausto. Su madre y su hermano fueron los únicos miembros de la familia que sobrevivieron a la Shoá.

“Estamos emocionados de saber de la hija de Irene, quien compartirá algunos detalles poco conocidos de la desgarradora historia de su madre”, dijo a JNS Craig Dershowitz, CEO de Artists 4 Israel.

El anciano Opdyke, que fue contratado para trabajar en la cocina de un hotel por el comandante de la Wehrmacht Eduard Rügemer durante la ocupación alemana de Polonia, se fugó en secreto con comida del hotel, que servía a los funcionarios nazis. Entregó la comida al gueto de Tarnopol y a aquellos que sacó de contrabando del gueto.

Después de que Rügemer la contratara como ama de llaves en su villa, Opdyke trajo a 12 judíos para esconderlos en el sótano. Rügemer descubrió el secreto, pero accedió a permanecer callado si ella se convertía en su amante (lo cual hizo).

Cuando Rügemer huyó antes de las ganancias militares de Rusia en 1944, Opdyke y varios judíos se dirigieron al oeste desde Polonia, entonces ocupada por los soviéticos, a Alemania, que controlaban los aliados. Conoció a su futuro esposo en un campamento de personas desplazadas y emigró a los Estados Unidos.

Opdyke se guardó sus experiencias hasta 1975, cuando escuchó a un neonazi afirmar que el Holocausto era un engaño. Participó en el circuito de oratoria, lo que la llevó a escribir sus memorias , In My Hands: Memories of a Holocaust Rescuer. En 1982, Yad Vashem la reconoció como Justa de las Naciones. Rügemer, quien ayudó a algunos judíos a escapar y ayudó a aliviar su situación durante la guerra, recibió el mismo honor en 2012.

Opdyke recibió una bendición papal y viajó a Israel, donde conoció a Roman Haller, un bebé nacido en el sótano de Rügemer después de que Opdyke convenciera a sus padres de llevar el embarazo a término. Haller se desempeñaría como director de la oficina alemana de la Conferencia de Reclamaciones, que representa a los judíos del mundo en la negociación de restitución para las víctimas de la persecución nazi. Sus padres acogieron a Rügemer como huésped después de la guerra.

“Tenemos a Elan Carr proporcionando la credibilidad intelectual y comunitaria; Gene Simmons ofreciendo la honestidad brutal y la celebridad de su persona; y Jeannie Smith representando a las mismas personas que estamos tratando de honrar”, dijo Dershowitz, CEO de Artists 4 Israel. “Colocar eso dentro de un antro construido en 1913 en el distrito de arte del centro de Los Ángeles es el choque perfecto de todos los elementos que describen a Artists 4 Israel y que nos permiten hablar con todas las comunidades”.

