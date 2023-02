Golda Meir no estaría de acuerdo con el gobierno de Netanyahu

La controversia ha rodeado a la actriz no judía que interpreta a la legendaria primera ministra judía.

(JNS) La actriz británica no judía Helen Mirren, que interpreta a Golda Meir en una nueva película , se metió en la hipotética historia política israelí en una entrevista el martes con la agencia internacional de noticias Agence France-Presse .

Mirren dijo a la AFP que el ex primer ministro israelí se habría opuesto a la reforma judicial israelí.

“Creo que se habría horrorizado por completo. Es el surgimiento de la dictadura, y la dictadura siempre ha sido el enemigo de la gente en todo el mundo, y ella lo reconocería como tal”, dijo Mirren. “Creo que sería una inversión completa y una negación de sus valores y su comprensión del mundo que quería crear”.

AFP señaló que la controversia ha rodeado a la actriz no judía que interpreta a Meir, pero no dijo que fuera controvertido que una actriz no judía criticara al Estado judío de la forma en que lo hizo.

Mirren, de 77 años, hizo autostop por Israel en la década de 1960 con su novio judío y experimentó un kibutz, lo que llevó a la actriz y a Guy Nattiv, director de “Golda”, a pensar que podía entender el mundo de Meir, informó AFP.

Nattiv, que es israelí, también planteó la hipótesis de lo que pensaría Meir de los desarrollos actuales en lo que respecta al poder judicial. “Es terrible. Creo que está al borde de perder la democracia, y creo que si Golda estuviera viva viendo eso, querría volver a su tumba”, dijo a la AFP .

En los últimos años, los actores se han enfrentado a reacciones violentas por representaciones que, según los críticos, se apropian de las historias de otros. En 2018, por ejemplo, Scarlett Johansson fue criticada por interpretar a una persona transgénero, y CNN citó a alguien que bromeó con que ella sería la próxima vez en interpretar al expresidente Barack Obama.

Bill Maher atacó recientemente a Hollywood por ese tipo de críticas, informó TMZ . “La gente se convierte en actor para poder pasar su vida sin ser quien es”, dijo.

